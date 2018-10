El 77% del gasto será para servicios sociales

BUENOS AIRES, 31 (NA).- El Senado recibió ayer a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien destacó que el 77% del gasto primario previsto en el Presupuesto 2019 se destinará a "servicios sociales" y aseguró que las partidas para su cartera, que incluyen también la seguridad social, se elevarán 34,2% el año próximo.

Stanley concurrió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda acompañada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, mientras que este miércoles será el turno del ministro de Producción, Dante Sica, que asistirá a las 10:00.

"Somos conscientes de la difícil situación que atraviesan muchas familias", admitió Stanley en su exposición ante los senadores, aunque agregó: "Nuestra convicción de transformar la realidad social se refleja en el lugar central que tiene la inversión social en el proyecto".

Al respecto, la ministra subrayó que en el Presupuesto 2019 la participación de los servicios sociales en el gasto primario pasará del 72,3% de 2018 al 77%, y puntualizó que los recursos para la cartera de Desarrollo Social pasarán de 1 billón 514 millones de pesos de 2018 a 2 billones 320 mil millones en 2019.

De ese monto, según precisó la funcionaria, el 96% está contemplado que se destinen bajo la modalidad de "transferencias directas" a personas u organismos públicos.

Stanley precisó que se destinarán "2 billones 86.512 millones de pesos para Seguridad Social; 229.303 millones para Educación y Cultura; 149.697 millones para Salud; 275.562 millones para Ciencia y Técnica; 28.800 millones para Vivienda y Urbanismo; 24.400 millones para Agua Potable y Alcantarillado; y 10.734 para Trabajo".

Sobre estas cifras, la ministra detalló que, respecto del año anterior, "la inversión social aumentará un 32%, la seguridad social un 35%, mientras que la inversión en salud crecerá un 29%".

Además, explicó que hay "más de 4 millones de niños cubiertos por la Asignación Universal por Hijo (AUH)", lo que significa "la máxima cobertura histórica".

Stanley también destacó el lanzamiento del Plan de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia e indicó que "109 mil adolescentes y 3 mil niñas menores de 15 años tienen un hijo cada año", lo que representa "el 15% de los nacimientos anuales".

Según la ministra de Desarrollo Social, "7 de cada 10 de estos embarazos adolescentes no son deseados", y en el caso de las menores de edad la cifra asciende a "8 de cada 10".

Durante la ronda de preguntas, la justicialista tucumana Beatriz Mirkin, vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que encabeza el oficialista Esteban Bullrich, preguntó "cuánto es la prestación por desayuno y cuánto por almuerzo en las escuelas de Tucumán".

Según explicó, su pregunta se debía a que de acuerdo a sus números "está ejecutado el 60% del presupuesto vigente al día de hoy", tras lo cual agregó: "¿Cómo hacen las provincias si no ponen recursos propios para que pueda darse una alimentación diaria?".

Además, Mirkin -quien ya anticipó que votará en contra del proyecto de presupuesto junto a su comprovinciano José Alperovich- cuestionó que "un 7%" del Presupuesto 2019 se destina a "pagar los servicios de la deuda externa" y preguntó "a quién se le quita" para sostener ese número si "según el informe del ministerio todo se aumenta".

Antes de que Stanley pudiera responder, el peronista federal Juan Carlos Romero, de Salta, salió al cruce de su par tucumana y lanzó: "Parece que el país se fundó ayer. ¿Al déficit y la inflación los inventó el Fondo (Monetario Internacional) o lo invento el kirchnerismo?".

"¿Cuando yo era gobernador de mi provincia, los comedores escolares eran de mi provincia, ¿en qué momento cambió eso que ahora es responsabilidad de la Nación?", disparó el senador salteño.

Terminada la discusión, Stanley indicó a Mirkin que el nivel de ejecución del presupuestado alimentario es del 83% y por último informó que el monto destinado a escuelas es de "16 pesos para almuerzo y 9 pesos para desayuno".

Por su parte, la kirchnerista Nancy González (Chubut) cuestionó los números del presupuesto para el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, al señalar que "entre 2015 y 2019 el gasto social en este presupuesto es menos 19% en educación; menos 18% en ciencia y tecnología; en vivienda menos 67%; en agua potable un 48%, y en trabajo se contrae 41%".