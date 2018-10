¿Sébastien Loeb vuelve a tiempo completo al WRC?

Hace seis años, Sébastien Loeb detuvo la campaña "full-time" dentro del Campeonato Mundial de Rally y se alejó como el piloto más exitoso de este deporte.Nueve títulos y más de setenta victorias no lo diferenciaron de sus rivales; esos números lo colocaron firmemente en otro planeta. Al año siguiente, regresó y ganó dos de los cuatro eventos que largó.Pero ese viaje número 78 al escalón más alto del podio, en Argentina, fue ampliamente aceptado como el final de la historia del camino para el francés. Claro, volvería para alguna carrera aquí y allá. Pero, ¿ganar? Eso no estaba en la agenda. Sin embargo, su victoria este domingo en España demostró por qué es considerado el más grande de todos los tiempos.Se siente muy bien. Cuando comencé esta temporada haciendo tres rallies, no sabía qué esperar. Sabía que podía manejar, pero ¿podría alcanzar el nivel superior de nuevo? Yo no sabía, no ha sido tan fácil, pero finalmente la sensación volvió y ganar aquí fue increíble.No sabía qué esperar. Sé que la competencia de los otros pilotos es intensa y que manejan estos autos mucho más de lo que lo pude hacerlo yo. Y luego estaba el clima, con algo de lluvia, sería difícil. ¡No manejé en asfalto bajo la lluvia durante seis años!Yo no sabía, y finalmente descubrimos que habíamos ganado. Descubrirlo así, esperar y comprobar el tiempo, lo hizo aún más emocionante. Y seis años después, no estoy acostumbrado a ganar, ¡no gané tanto en el rally cross! Ganar fue nuevo para mí otra vez y es por eso que fue bastante emocional.Todavía no tuve tiempo de pensar en lo que vendrá el próximo año. Cuando me enteré que Peugeot dejaría el rally cross ya estaba pensando en este evento. Estaba teniendo mi prueba previa a la carrera y no había tiempo para pensar en nada.