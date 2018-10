Cartelera de Novedades

* El día 10 de noviembre, se llevará a cabo una cena y baile con la actuación musical de “H y F Esperanza”. Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 435466 – 434547.* El sábado 3 de noviembre a las 21:00, se realizará una gran cena y baile con la animación de “Marcelo Alejandro” en el Salón Social de calle Chacabuco 1450, esquina Casabella. Reserva de tarjetas a los teléfonos: 423992 – 570958 – 434947.* Todo aquel jubilado y pensionado que desee, puede asociarse al Centro de Jubilados y Pensionados de Sunchales desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre de 2018, en el marco de su nueva campaña de socios. Los interesados lo pueden hacer en la sede social, Zeballos 766 , en el horario de 8 a 12 hs. El monto fijado de la cuota es de $ 20. Además se convoca al reempadronamiento obligatorio en el mismo período.* ANSES informó que, entre enero y septiembre de este año, y luego de los controles y validaciones de rutina, se abonaron 22.037 retroactividades resueltas entre el 2 de noviembre de 2017 y el 3 de septiembre del corriente año, representando un monto total bruto de $ 16.889.012.822,92. Además de lo mencionado, de los casos abonados durante octubre y resueltos entre el 3 de agosto y el 3 de septiembre del corriente, 292 casos no beneficiaron y en 288 casos operó solo un cambio de haber.* Ante múltiples denuncias en diversos puntos del país de personas que llaman por teléfono, en su mayoría a adultos mayores, para solicitar información y datos personales, la ANSES recuerda que no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso. Además, es importante aclarar que los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos.Unicamente en los casos que fuese necesario contar con un abogado (como, por ejemplo, para aceptar la propuesta de Reparación Histórica), los empleados de la ANSES se lo harán saber al ciudadano de manera presencial en una oficina de atención al público.Cabe destacar, además, que en todas las oficinas los empleados están siempre identificados con sus nombres; por esta razón, si alguien los llama, deben pedirle sus datos personales y legajo para denunciarlos por las vías correspondientes.Cómo denunciar un caso de fraude o estafa: la ANSES posee una Coordinación de Investigaciones, dependiente de la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios, que fue creada con el fin de recibir las denuncias que se presenten por fraude y estafa, a través de uno de estos medios: por mail a [email protected] ; por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20 horas (gratuito desde línea fija); o personalmente en la oficina de atención de la ANSES más cercana a su domicilio.