"El diálogo es siempre constructivo, y puede ser la solución que se necesita"

Andrés Ferrero fue reelecto ayer como presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), por un nuevo período de dos años, durante la asamblea de socios que se desarrolló en la sede de calle Necochea 84. El consenso se había logrado sin esfuerzo muchos días atrás para que el dirigente continúe al frente de la influyente gremial empresaria.Trazar un balance de la gestión y plantear los ejes de la agenda de su segundo mandato fueron las tareas que Ferrero cumplió ayer tanto en conferencia de prensa, que brindó junto al Director Ejecutivo del CCIRR, Iván Acosta, como en la asamblea que se llevó a cabo en el amplio auditorio. "Siempre hacemos un balance rápido, ya que lo que más importante es lo que viene, y es lo que está en las cuestiones intrínsecas del empresario, verlo de esa manera", dijo en primera instancia Ferrero, haciendo alusión a la Memoria presentada anoche -y aprobada- junto a la revista exclusiva de 80 páginas de la entidad.Asimismo, durante la asamblea Diego Castro -de la Cámara de Empresarios Proveedores del Agro- asumió como vicepresidente 1º en reemplazado de Pablo Laorden en tanto que Gabriel Rivarossa continuará como vicepresidente 2º de la entidad. Además, Liliana Chatelet y Raúl Arduino se integraron a la Comisión Directiva como vocales titulares.En el encuentro, que contó con la participación de alrededor de 100 socios de la entidad y dirigentes de las comisiones y cámaras que conforman la estructura institucional. Ferrero confirmó que uno de los acuerdos establecidos durante las reuniones de Comisión Directiva en las últimas semanas fue "avanzar en una actualización del programa estratégico institucional, sabiendo la necesidad imperiosa de la entidad de trabajar sobre ese punto"."Con esta planificación vamos a poder ver nuestras necesidades y la de nuestros asociados y también de sumar directivos y profundizar la renovación en las próximas asambleas", dijo. Asimismo, enfatizó que "queremos buscar conclusiones y propuestas para el trabajo que viene", añadiendo que "el diálogo es siempre constructivo, es necesario y puede ser la base de la definición de las soluciones que se necesitan". "También hay proyectos que vamos a plantear en algún momento a los distintos niveles de gobierno y vamos a tratar de tener una participación más activa con las entidades gremiales de segundo y tercer grado", explicó el presidente del CCIRR al respecto.En tanto, expresó que "cada circunstancia que estamos pasando, las estratégicas y las coyunturales, pueden merecer una definición o una solución distinta y en eso trabajaremos".Tras su primer período, en estos años, Ferrero sacó sus conclusiones y sabe que lo que se viene no será nada fácil, hablando en el plano económico y sus derivaciones en materia laboral y social.Ante la consulta de LA OPINION sobre los avatares y dificultades de estos tiempos, Ferrero subrayó que "no será fácil" y agregó que "muchas veces cuando nos juntamos y trabajamos, contemplamos que el empresario está acostumbrado a este tipo de cosas, como está acostumbrada cualquier persona que tiene que llevar adelante su hogar. Hoy tenemos presentes socios y ex presidentes que acumulan juventudes y experiencias que han pasado todo. Como dije anteriormente, haber atravesado por Alsogaray, Martínez de Oz, entre otros, sin lugar a dudas que hace que el empresario no esté sorprendido por las circunstancias en las que estamos, aunque por supuesto que no las deseamos".Además, el dirigente señaló que "pensamos que el país podría tener otro tipo de perfil o programa económico, por las potencialidades que tenemos, no esperábamos estos cambios económicos, que pasan por una cuestión muy simplista. El ajuste, por el ajuste mismo no es una solución"."Si una economía como la Argentina creciera en un 3%, reitero solamente el 3% en estos tres años que lleva el Gobierno, hubiera implicado ingresos al Estado del doble de lo que ahora necesita ajustar. Esta es una visión que queremos compartir hoy -por anoche- con todos", dijo Ferrero.Por último, remarcó que "necesitamos un plan de desarrollo y por eso insistimos tanto en el concepto, como para que potencie nuestras capacidades productivas y que agrande la torta, no hay otra forma de que la Argentina pueda ir y resolver sus cuestiones estructurales, que son complejas, y muchas veces cuando se trata de solucionar alguna se descompensa la otra".DIRECTIVALa integración de la Comisión Directiva del CCIRR para el período 2018 - 2019 quedó establecida de la siguiente manera: Presidente, Andrés Ferrero (Deisa SA); Vicepresidente 1º, Diego Castro (Remonda Castro y Cía.); Vicepresidente 2º, Gabriel Rivarossa (Marengo SA); Secretario, Rubén Burkett (Sodecar) y Tesorera, Miriam Goldemberg. Como vocales titulares: Gladis Domínguez (Chocolates Agofa), Nicolás Curiotti (Suc. de Alfredo Williner); Liliana Chatelet (Papeltécnica SAIC), Carolina López (Cormorán SA), Raúl Arduino (Estudio Jurídico Arduino) y Carolina Rachella.Por último, el Revisor de Cuentas Titular es Javier García (Estudio Saipe) y el Revisor de Cuentas Suplente, Valeria Húbeli (Estudio Laura, Sasia y Asociados).