Violenta colisión de dos motociclistas

El domingo último, a las 21:15, dos motocicletas impactaron en el barrio Güemes de nuestra ciudad, más precisamente en la intersección de calles Iturraspe y Luis Maggi.En un video del Centro de Monitoreo Urbano y en la fotografía que acompaña esta nota se puede observar que ninguno de los conductores aminoró la marcha en la encrucijada, ni frenó al llegar a la esquina.Milagrosamente no hubo lesionados, más aun cuando se presume que ninguno de los dos motociclistas llevaban casco colocado.Asimismo se observa en las imágenes la existencia de un cartel de contramano en la esquina, el cual en principio no se sabe si el motociclista que venía en sentido contrario pensaba respetar y doblar, o por lo contrario seguir su trayecto contramano.Acudió al lugar la Guardia Urbana (GUR) pero las partes ya se habían retirado.* Un siniestro vial ocurrió en intersección de calles 25 de Mayo y Bv. Roca. Formaron parte una motocicleta Guerrero Trip al mando de una mujer de 58 años y un automóvil que se retiró del lugar sin brindar datos. Como consecuencia la mujer sufrió lesiones leves. Trabajaron en el lugar personal del servicio de Emergencias SIES 107 y de la Comisaría Nº 2 de Rafaela.* En tanto, en la tarde-noche de ayer, un automóvil Fiat Idea en el que circulaba una mujer de 74 años, impactó con una motocicleta Guerrero, conducida por un joven de 19 años acompañado por otro de 20 en la esquina de calle San Lorenzo y Av. Santa Fe. Producto de la colisión uno de los motociclistas resultó herido, siendo trasladado por una ambulancia de SIES 107. Trabajó en el lugar personal de Protección Vial y Comunitaria.A la altura del kilómetro 153 de la autopista 01, personal de la Policía de Seguridad Vial de la Provincia con base en la ciudad de Santa Fe, observó un accidente de tránsito del que resultó protagonista un camión al volcar el acoplado que transportaba, obstruyendo los dos carriles de circulación, publicó la edición digital de LA OPINION.Se trató de un camión Volvo 17250 con acoplado cargado de paquetes de sal, al comando de Fernando Balestro de 40 años, residente en calle Cachero al 900 de la ciudad de Rafaela.De acuerdo a la fuente calificada en la que se obtuvieron detalles de lo sucedido, el camionero manifestó que perdió el control del vehículo sin intervención de terceros, no sufriendo lesiones.Cabe mencionar que al lugar del siniestro vial también acudieron efectivos del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé.