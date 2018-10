La provincia presentó una campaña de prevención de accidente cerebro vascular

La ministra de Salud provincial, Andrea Uboldi, y el presidente de la Fundación para la Cobertura del Aneurisma Cerebral (Fucac), Alejandro Musacchio, encabezaron ayer el lanzamiento de las estrategias de prevención de accidente cerebro vascular (ACV) que forman parte de una campaña que se llevará a cabo a nivel provincial.Esta campaña comprende material audiovisual de distribución pública y una serie de charlas en cada Nodo de Salud, para trabajar sobre las formas de prevención y síntomas a tener en cuenta.Durante la presentación, realizada en el Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe, Uboldi explicó que la campaña está pensada en torno a “dos ejes, el primero de ellos es el de instalar en la comunidad el tema, que se conozcan cuáles son las formas de ACV, sus síntomas. También, que cada persona sepa que si tienen alguien a cargo o una persona cercana que presente algunos de los síntomas, lo más importante es una consulta oportuna”.“El otro eje es el de fortalecer la red de salud, debido a que en esta provincia es un desafío por las distancias; tenemos una muy buena capacitación, formación y equipamientos en los grandes centros y la idea es trabajar en red”.Además, la ministra detalló que “este año hemos logrado contar con neurocirujanos en los Nodos Rafaela y Reconquista. Vamos a seguir fortaleciendo la red con recursos humanos, lo que no es fácil de conseguir porque la especialización por fuera de las grandes ciudades es un reto”. Asimismo, remarcó la importancia que tiene para los profesionales de la salud “estar vinculados con ellos para un trabajo en red y así poder establecer hasta dónde llegar con cada una de las líneas de trabajo, para una derivación adecuada del paciente”.“La concientización de la gente para consultar oportunamente, y el reconocimiento de estos alertas, sus signos y síntomas, ayuda a la visita eficaz, debido a que los tiempos son lo más importante para disminuir el riego de secuelas, concluyó la ministra de Salud.A su turno, el presidente de la Fucac recordó que un ACV “puede producirse por la súbita pérdida de flujo sanguíneo al cerebro (ACV isquémico) o por un derrame cerebral (ACV hemorrágico), como consecuencia de la ruptura de un vaso sanguíneo, lo que provoca que se destruyan neuronas y vías de conexión”.“Como consecuencia de ello, las partes del cuerpo controladas por la zona cerebral afectada dejan de funcionar, a veces en forma permanente. Debemos entender que el accidente cerebro vascular es la segunda causa de muerte y la primera de invalidez en el mundo”.Por último, Musacchio manifestó que “se debe crear conciencia acerca de los signos del ataque cerebral ya que, en caso de ocurrir, es fundamental actuar de forma inmediata para reducir las posibles secuelas de discapacidad o evitar la muerte. Durante un ACV, el tiempo perdido es cerebro perdido”.- Controlar adecuadamente la hipertensión arterial.- No fumar.- Tratar adecuadamente los trastornos del colesterol, con dieta y medicamentos si fuera necesario; también la diabetes o el síndrome metabólico (resistencia a la insulina).- Desarrollar actividad física regular y moderada.- Controlar el déficit de magnesio.- Tener un diagnóstico precoz de las obstrucciones arterioescleróticas de las arterias carótidas y su corrección (se realiza por medio de un examen médico y una ecografía de las arterias carótidas).- Prevenir con medicación las trombosis y embolias cerebrales.Si el ataque cerebral no pudo prevenirse, es muy importante saber reconocer los síntomas para reducir en forma inmediata el daño cerebral.Cada minuto transcurrido es crucial para prevenir los daños del ataque sobre la actividad motora del cuerpo, la palabra, la visión, la actividad psíquica y, por supuesto, la muerte.Ante la ocurrencia de los siguientes síntomas, que comienzan abruptamente, es muy importante recurrir al médico que sabrá diagnosticar qué tipo de ataque cerebral está en curso:* Vértigo.* Dificultad para hablar.* Piernas o brazos paralizados o semiparalizados, adormecidos.* Parálisis o adormecimiento de la cara.* Dolor de cabeza intenso y no habitual tipo estallido.*Dificultad para caminar.* Pérdida súbita de la visión de un ojo, o visión borrosa o limitada.* Dificultad para manejar los brazos o coordinar los movimientos.*Confusión general.El año 2008, el Congreso Mundial de Ataque Cerebral y la Sociedad Neurológica Argentina, con la adhesión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), resolvieron que el mes de octubre sería la fecha dedicada a informar y concientizar a la comunidad sobre accidente cerebro vascular (ACV), una grave patología puede poner en riesgo la vida o deteriorar severamente la calidad de vida de las personas que la sufrieran.