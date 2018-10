Ley de Paridad: "esperamos que estén a la altura y respeten a las mujeres"

En la jornada de ayer, se llevó a cabo en la biblioteca Sarmiento de nuestra ciudad una conferencia de presa a cargo de mujeres de diferentes sectores de la ciudad, y también de la provincia, bajo el lema Yo voto por la #Paridad, haciendo referencia a la aprobación inmediata del Proyecto de Ley de Paridad que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados.Este reclamo lleva más de dos años, pidiendo por la sanción definitiva de la Ley de Paridad a legisladores provinciales."Pedimos que se trate y se discuta el proyecto, empezar a movilizar en el Senado el tema del proyecto de Paridad que ya tiene media sanción de Diputados, que tuvo sanción en mayo y que todavía no tuvo tratamiento en Senadores. No queremos que pase lo del año anterior que murió en Senadores porque no fue tratado, esperamos que estén a la altura y respeten y garanticen los derechos de las mujeres así tal como lo menciona el artículo 37, y que la provincia de Santa Fe tenga paridad al igual que las otras provincias como Salta, Catamarca, Misiones, Buenos Aires. Hoy por hoy Santa Fe no lo tiene por falta de decisión política de los senadores que no quieren tratarlo", expresó ante los medios de la ciudad Soledad Comini, presidenta de Florentina.Además, dijo que “se les está pidiendo audiencia a los Senadores para ver cuál es el posicionamiento que ellos tienen, y en caso de que tengan alguna objeción, o no estén de acuerdo, saber cuál sería el proyecto alternativo que tienen. Pero les enviamos notas ya que si no van a tratarlo, al menos que nos den una respuesta. El senador Alcides Calvo, expresa que la 'ley debe salir', pero del deber al ser, hay una larga distancia", destacó.En noviembre de 2017 se sancionó la ley nacional 27.412 de Paridad, que se aplicará a partir de los próximos comicios de 2019. Establece modificaciones al Código Nacional Electoral con vistas a asegurar la representación igualitaria de varones y mujeres en la elección de senadores nacionales, diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. Las listas deberán estar conformadas por un 50% de mujeres, intercaladas sucesivamente con los candidatos varones. A su vez, incorpora la igualdad de género a nivel partidario, aunque en este caso no será obligatorio intercalar postulantes, sino que las listas deberán completarse con un 50% de representantes de cada sexo."Hoy en la Cámara de Senadores tenemos el 5% de representación (solo hay una mujer), “lejos estamos del 30% que debería haber de mujeres, si bien es una representación territorial, también es una representación por género. Hoy por hoy, no lo hay. “Por separado los senadores nos expresan estar de acuerdo, pero en la práctica no se da una discusión real”, dijo Comini al respecto.Entre los presentes estuvieron las concejales Eva Garrapa y Marta Pascual, como así también la referente del Socialismo local, Natalia Enrico. En tanto, participaron de la charla Claudia Gómez y Vanesa Oddi, que componen la mesa de mujeres por sus derechos a nivel provincial. "Nosotras estamos muy entusiasmadas porque ya hemos ido a varios lugares de la provincia, nos pareció que en todos los lugares debían hacerse eco de la lucha que estamos haciendo nosotras, y tuvimos mucha recepción. En Rafaela hay que celebrar que las compañeras del Concejo Municipal se sumaron con un proyecto de resolución pidiendo la celeridad en el tratamiento. Esto no es una cuestión partidaria sino que es una cuestión transversal de todas las mujeres y es un derecho de todas las mujeres", expresó Gómez.Por su parte, Oddi dijo que "no sabemos que es lo que frena a los Senadores, son reiterados los pedidos que hacemos, y no nos han recibido para poder discutir este tema, nosotras entendemos que ya no hay margen para evitar la discusión y la sanción de la Ley de Paridad. Hoy la agenda política está atravesada por las demandas de las mujeres, existe ya una ley a nivel nacional, que se votó en 2017, por ende para las próximas elecciones deberán conformarse las listas en términos paritarios. No deben hacer oídos sordos a los reclamos de las mujeres, tiene que ver con la justicia social. Entendemos que no existe una voluntad política de llevarlo adelante, si ellos no se pronuncian, vamos a ser las mujeres organizadas las que vamos a estar en cada rincón reclamándolo. De no tratarse en este período, hasta fines de noviembre, perdería estado parlamentario, eso significaría volver a dar esta lucha en la cámara de Diputados", finalizó.Además remarcaron que "la incorporación de legisladoras a la Cámara de Diputados de la Nación y a las Cámaras Provinciales con sus producciones legislativas permitió visibilizar cuestiones ocultas de larga data, ya que fueron motivo de debate público temas como: la violencia familiar y la violencia hacia la mujer; programas de procreación responsable para varones y mujeres, desde una concepción integral de la salud; la modificación de antiguas tipologías discriminatorias de las mujeres del Código Penal, con la incorporación de los delitos contra la integridad de las personas y definiciones precisas de los vejámenes y agresiones sexuales y de la violación; y no podemos dejar de mencionar el proyecto de Interrupción Legal del embarazo” que fue impulsado por mujeres de todos los espacios que se autodenominaron: “las sororas”. Desde el Poder Legislativo las mujeres también aportaron una mirada diferente a cuestiones específicas en temas de economía, de políticas laborales y de promoción de empleo, así como en asuntos relacionados con la justicia y el impulso de la transparencia en el manejo de la cosa pública".