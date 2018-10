Santa Fe vuelve a la Corte por la deuda de la Nación

Casi tres años después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fallara a favor de la provincia de Santa Fe por la retención del 15 por ciento de la coparticipación que realizaba el gobierno nacional del kirchnerismo, las gestiones del gobernador Miguel Lifschitz y del presidente Mauricio Macri han avanzado poco y nada en la forma de devolver esos fondos.En julio del año pasado, Lifschitz presentó una propuesta para cobrar esa deuda que mantiene la Nación y que había sido estimada, en ese momento, en 49.840.873.014 pesos -actualizada según la tasa activa del Banco Nación-. La oferta de Santa Fe consistía en que la Nación pague en efectivo 15 mil millones de pesos, a razón de 625 mensuales durante dos años (2018 y 2019). En cuanto a los 34.840 millones restantes, la Provincia estaba dispuesta a aceptar títulos, que la Nación debe emitir y con vencimiento o cancelación hasta dentro de 40 años. Lifschitz había explicado que de cobrar la deuda, el 13,4% de lo que se reciba se destinaría a municipios y comunas.Como nada ocurrió, entonces ahora el Gobernador de Santa Fe reiteró que la Provincia no tiene otro remedio que plantear el caso ante la Corte Suprema de Justicia, la misma que había dictado la sentencia a su favor aunque en aquella oportunidad el presidente era el rafaelino, Ricardo Lorenzetti.Al encabezar ayer un acto oficial en la ciudad de Santo Tomé por la inauguración de 50 cuadras de pavimento, Lifschitz expresó que "en todo este tiempo hemos mantenida informada a la Corte sobre las demoras en la cobranza de la deuda, lamentablemente después de haber firmado el Consenso Fiscal el año pasado y de haber incluido esta cláusula de la deuda no hemos avanzado". El mandatario provincial también detalló que "este año entre marzo y septiembre se han realizado negociaciones pero sin llegar a un acuerdo, y después del cambio absoluto de las variables de la macroeconomía la propuesta del año pasado ha quedado desactualizada, por tanto lo que hicimos fue actualizarla y entregarla la semana pasada al ministro del Interior Rogelio Frigerio, en tanto vamos a hacer lo mismo con la Corte. Consideramos que cualquier propuesta seria debe tener una cláusula de ajuste por inflación".CON STOLBIZERY ALFONSINLifschitz, el diputado radical Ricardo Alfonsín y la líder del GEN, Margarita Stolbizer, se volverán a mostrar juntos el próximo jueves en un acto en el Palacio Alsina, mientras buscan darle forma a una alianza electoral de cara al próximo año. Los tres dirigentes compartirán el acto con motivo del 35 aniversario del retorno de la democracia, y habrá una charla con la escritora Beatriz Sarlo y el ensayista Alejandro Katz. Será un encuentro en el Palacio Alsina, en Alsina 940, el jueves a las 17:00, con la consigna "Los desafíos de la construcción de una agenda progresista para la Argentina".Si bien no es un lanzamiento oficial, se trata del primer acto en el que los tres referentes serán oradores, paso previo a la materialización del llamado "Encuentro Progresista". El objetivo es crear un aglomerado de dirigentes que coincidan "en la necesidad de generar políticas que garanticen la igualdad de oportunidades a los argentinos". Lifschitz, Stolbizer y Alfonsín se mostraron la semana pasada con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, con quien la ex diputada del GEN compartió una alianza en 2017.