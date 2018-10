Litigiosidad laboral: sube en Santa Fe y baja en el país

La litigiosidad volvió a caer en el segundo trimestre de este año, marcando una tendencia descendente desde julio del 2017. Ya acumula el cuarto trimestre en baja. La Ciudad de Buenos Aires y Córdoba fueron las provincias donde más se notó la reducción de juicios pero en Santa Fe sigue en alza.

Entre el 2° trimestre de 2017 e igual período de 2018 la litigiosidad contra las ART y los Empleadores Autoasegurados se redujo 36,1%. Mientras que entre abril y junio de 2017 se iniciaron 34.899 nuevos juicios, en 2018 el volumen de nuevas actuaciones judiciales fue de 22.288.

Un desglose del estudio elaborado por el Departamento de Estadística de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), muestra que las causas iniciadas por trabajadores de unidades productivas fueron 21.905 (36,1% menos que en iguales meses del año anterior), en tanto que los trabajadores de casas particulares iniciaron 383 juicios, 37,7% menos que en el 2° trimestre de 2017. El dato marca la tendencia decreciente de la judicialidad contra el sistema que se viene registrando desde el tercer trimestre de 2017 en adelante.

El estudio destaca que de las cinco grandes provincias que tienen mayor cantidad de juicios contra el sistema iniciados por trabajadores de unidades productivas la mayor baja se registró en Córdoba (-80%), seguida por la Ciudad de Buenos Aires (-66,4%) y Mendoza (-55,6%).

Como contrapartida la cantidad de juicio se incrementó en Santa Fe, donde se verificó un aumento de la litigiosidad del 3,6%. Mientras en el 2° trimestre de 2017 se registraron 3.961 juicios, en igual período de 2018 el volumen pasó a 4.102. Santa Fe es uno de los distritos que aún no adhirió a la nueva Ley de riesgos del trabajo.

En este sentido, el lunes pasado el presidente Mauricio Macri le reclamó al gobernador Miguel Lifschitz que adhiera a la Ley Nacional de ART, al tiempo que consideró que "no es el momento de dudar ni tener miedo" para dar "las batallas que hay que dar para generar un cambio profundo". En una visita sorpresa a la Provincia para inaugurar un tramo de la Autopista Urbana de Rosario, que conecta a esa ciudad con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, Macri no anduvo con rodeos. "Necesitamos que Santa Fe adhiera" a la Ley de ART, dijo el jefe de Estado, y recordó que "es una de las provincias más grandes que no ha adherido" a esa legislación, luego de que ya lo hicieran 15 distritos.

El Presidente reiteró que los litigios laborales por accidentes de trabajo "han destruido pymes y pusieron en peligro empresas grandes y medianas". Por tal motivo, reclamó a las autoridades santafesinas adherir a la normativa nacional, con el objetivo de "que baje esa litigiosidad y vuelva la vocación de generar empleo y tomar gente nueva".

El reclamo de Macri se inscribe en la misma línea de los planteos que se realizan de las gremiales empresarias santafesinas, como la Federación Industrial de Santa Fe o el propio Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, que tienen el tema en lo más alto de sus agendas sin lograr aún respuesta favorable de la administración de Lifschitz.

En el caso de la provincia de Buenos Aires mostró un incremento (23,7%), aunque esa cifra está explicada por la cantidad de actuaciones judiciales que se abrieron en esa jurisdicción a partir de la adhesión e implementación de la Ley 27.348. Muchas de esas causas, antes de la modificación legislativa se tramitaban en Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, el stock de juicios que desde 2010 hasta el segundo trimestre de 2018 no habían obtenido una primera sentencia alcanzaba a 489.550 expedientes.

Los registros de la SRT indican que entre enero y junio de 2018 se produjo un total de 38.198 sentencias judiciales, la mayoría de ellas de primera instancia, y gran parte correspondientes a accidentes o enfermedades profesionales ocurridos entre 2014 y 2017.

El informe también señala merma en la litigiosidad, en la mayoría de las actividades económicas. La que lo hizo en mayor grado fue Servicios Financieros (-45,8%) y la que menor tasa de reducción tuvo fue Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca (-25,4%).

En lo que respecta al tamaño de la empresa u organización, las más grandes fueron las que registraron la mayor caída interanual de juicios (-44,5%) y todo el resto tuvo descensos de la litigiosidad superiores al 30%.