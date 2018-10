Sensaciones y sentimientos

BACANALES: EL ANCESTRAL NUEVO AMIGO

Toda la gente o buena parte sabe qué eran las bacanales de Grecia y Roma: fiestas en honor al dios Baco -o Dionisios para los romanos- donde la gracia consistía en beber sin medida ¿Qué bebida? Por supuesto el vino, promocionado y apoyado por un dios a la medida.

Otros tiempos. Para el politeísta mundo antiguo eran verdaderamente celebraciones en sí mismas (con o sin orgías, aunque las acompañaran). Por esa época había que atender bien a los dioses, teniendo en cuenta que el goce de la vida pasaba por el beneplácito de ellos, y por eso beber sin moderación configuraba una mutua entrega de homenajes, por lo que participar de las bacanales (con o sin orgías) era una forma de tener una verdadera vida sacrificada.

Otros tiempos, claro. A pesar de los diferentes modos de ver esos tiempos, hay que admitir que el resultado inmediato era menos peligroso. Los festejantes griegos y romanos dormían hasta reponerse y sus vecinos no corrían ningún riesgo: a nadie se le ocurría después de emborracharse salir con su carruaje a toda velocidad (que tampoco era tanta) por las calles.

“Ningún menor de 18 años debería tomar alcohol”, es un alerta de la Sociedad de Pediatría que se expresa en la tapa de “La Revista”, publicación emitida del Centro Asistencial (medicina privada), en su número 252 y que corresponde al mes que estamos transcurriendo. En su interior (páginas 8 y 9) dice también que “el consumo crece entre los adolescentes pero debería evitarse por completo” e informa acerca de qué hacer ante una borrachera aguda.

El alcohol entre los jóvenes es una cuestión que, por lo cotidiana, muchos la consideran de poca importancia y olvidan su verdad fundamental, incluso hay padres que consideran que “los chicos no pueden divertirse si no toman alcohol”.

Falta responsabilidad en el modo de encarar la relación con las bebidas alcohólicas. Muchas veces se enfoca la cuestión cuando, por esas innecesarias “previas” -o sin ellas-, los jóvenes que conducen a velocidades mucho más que temerarias provocan esos accidentes con muertos que ganan el lamentable derecho a ser exhibidos por televisión.

Es que también la propia “previa” es criticable. Se parte de la base de que los jóvenes no están en condiciones de divertirse si no se cargan con la suficiente dosis de inconsciencia (para darse ánimos y socializar mejor), pero ocurre que la felicidad y los buenos momentos solo se disfrutan plenamente cuando el cerebro funciona de un modo cabal, libre de líquidos “estímulos”, que en realidad logran, más que la deseada inhibición, solo disminuir peligrosamente los reflejos.

Si hay algo seguro, es que nadie se habrá sorprendido por lo dicho “informativamente” hasta ahora, y hasta muchos se preguntarán a qué apunta. Y allí está el problema: en disminuir o quitar importancia al excesivo e incontrolado consumo de alcohol.

Los adultos y el orden público, tienen mucho para decir al respecto ¿Alguien les enseña a los jóvenes que cantidad y calidad de alcohol pueden consumir sin perjudicar su salud irreparablemente?

Podrán los atentos lectores sacar las conclusiones que quieran, pero para cerrar con cierta amabilidad (forzada, pero no por eso menor) la cuestión, lo mejor será tener en cuenta lo peligroso que resulta darle un carácter liviano (light en el nuevo castellano) al problema: concretamente, no tomar con soda la cuestión del riesgo importante del inadecuado consumo de alcohol.