Muestra de Ana Rollandi

MOISES VILLE (Por Marta Zinger). - Estos trabajos son una pincelada al alma, un algo tierno mezclado con angustias de cosas no resueltas, una mezcla de enigmas de la espera, con la esperanza, o la sorpresa” Ana María Rollandi. Esta polifacética y sensible artista es de San Guillermo y llega acompañada, en esta oportunidad, por el intendente de la novel ciudad: Daniel Martina; Adriana Ortiz y Graciela Albornoz, representantes del Museo y de la Asociación Civil Reconstruyendo el pasado de la ciudad de San Guillermo. Esta muestra, expuesta en el Museo de Moisés Ville se denomina: Los de abajo o los sin voz. El propósito es que las fotografías entablen una comunicación visual con el receptor; sin embargo, hay un hilo conductor: son versiones de una misma historia, trasuntan dolor, frustración, paciencia, esperanza, resignación…Su autora eligió el sepia, un tono otoñal, melancólico, de tiempo detenido…Son los rostros de los habitantes de Pueblo Viejo o barrio Chaco Chico, distante 4 km. de la ciudad…Son descriptivas y narrativas, al mismo tiempo…son comprometidas…abren visiones en cada mirada, un dolor, un cuerpo, una postura, lucha, quehacer cotidiano, sobrevivencia y porfía…la fotógrafa detiene el tiempo donde el tiempo se detuvo…Tienen contenido social, movilizaron a las autoridades…se hicieron visibles…gracias a ello, lograron el progreso, la integración con la ciudad… Ana María también es escritora, investigadora, productora y conductora televisiva, colaboradora…y mucho más.Fue recibida por autoridades Comunales, del Museo, de la Comisión de Cultura y por público en general.