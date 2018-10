Un barrio en homenaje a la recuperación de la democracia

Un barrio céntrico de la ciudad, que a pesar de haberse originado en los primeros años de la colonia Rafaela a finales del siglo XIX, festeja hoy su Día luego de una suerte de refundación en 1984, cuando recibió el nombre "30 de Octubre" en reconocimiento a la fecha de las elecciones de 1983, cuando la Argentina comenzaba la recta final de la recuperación de la democracia tras la dictadura militar."Este martes es el Día de nuestro barrio. Aprovecho para enviar un saludo a todos nuestros vecinos. Y les aviso que la celebración será el sábado 24 de noviembre en nuestro coqueto Pasaje Carcabuey", afirmó la presidenta de la Comisión Vecinal del barrio, María Magdalena Passini de Frobelli o simplemente "Mini". Teniendo en cuenta que octubre está fuertemente atravesado por las actividades de la agenda Celebremos Rafaela por el aniversario de la ciudad, en el barrio 30 de Octubre decidieron esta vez separar en el tiempo los festejos."Nuestro barrio es antiguo", admite entre sonrisas Mini pero apunta que "recién estrenamos nuestro nombre en 1984 a partir de un movimiento que nació entre nuestros vecinos que buscaron hacer un homenaje a la democracia en ese entonces recién recuperada, por eso se eligió después de algunas reuniones el de 30 de Octubre".Desde 2002 Mini está al frente de los destinos de la Vecinal -continuidad que se explica por gestión y confianza con los vecinos- que hace una década tiene su sede en la esquina de Güemes y Agustín Alvarez, que se ha convertido en un espacio de encuentro y de realización de diversos talleres que, afortunadamente, logran una muy alta participación. "Estamos muy conformes con todas las cosas que se hacen en nuestra casa vecinal, es un lugar de puertas abiertas. Contamos con un Taller de Tango y de alguna manera podemos decir que ya es una esquina identificada con el tango. También se ofrece un Taller de Zumbagold destinado a personas mayores para que puedan disfrutar del ritmo. Y además se brinda un Taller de Informática para todas las personas que necesitan familiarizarse y saber manejar los correos electrónicos o navegar por la web. Todas estas actividades se llevan a cabo en el marco de los talleres participativos que la Municipalidad pone a disposición de las vecinales de todos los barrios", explicó Mini.Pero la agenda de propuestas no se agota con la oferta de los talleres municipales. "Tenemos también actividades que ofrece el sector privado como un curso de preparto, y se enseñan danza jazz, artes marciales mientras que los miércoles por la mañana cedemos la Vecinal al Taller de Teatro de los amigos del Centro La Huella, que ya lleva el segundo año. Estamos muy felices de poder hacerlo, de aportar a esta institución maravillosa", subrayó Mini Passini de Frobelli en diálogo con LA OPINION.-Hace algunos años nos expandimos cuando la Municipalidad asignó a los barrios céntricos las manzanas que antes pertenecían al Microcentro. Y sí, tenemos al Cine Teatro Belgrano, al Teatro Lasserre, al Centro Cultural Municipal y la Sociedad Italiana, al Complejo Cultural Viejo Mercado. Y lugares al aire libre como la Plazoleta Centenario y el Pasaje Carcabuey donde también se realizan habitualmente actividades culturales. Y también están ustedes, el diario LA OPINION que tanto apoya la cultura.Mini Passini de Frobelli no dudó en afirmar que "nuestro barrio está lindo, actualmente se continúa con la obra de restauración del adoquinado, esta vez en calle Pueyrredón pero quedan otras, y al igual que toda la ciudad sufrimos por la inseguridad, si bien vemos que la Policía y la GUR hacen sus recorridos de todas maneras sigue este problema".DE BARRIO CENTROA 30 DE OCTUBREEn 1984, tras el retorno de la Argentina a la democracia, los vecinos del ahora 30 de Octubre designaron a 12 personas con domicilio en el sector para conformar la Comisión Vecinal Provisoria del nuevo barrio. Hasta ese momento era conocido como barrio Centro y cuando el flamante gobierno municipal decidió constituir el Microcentro, el sector quedó prácticamente sin denominación.En ese marco, el vecino Daniel Galaverna hizo una moción fundamentada en que el mismo cobraba identidad propia en una circunstancia en que la ciudadanía de la República, mediante su participación en elecciones nacionales celebradas el 30 de octubre del año anterior, había decidido felizmente volver a la vida institucional democrática y que, por tan sensible razón ciudadana esta fecha merecía una digna rememoración.La propuesta fue aprobada unánimemente y se instruyó a los miembros designados para elevar al Ejecutivo Municipal la postulación que había surgido por determinación de los vecinos.Sin embargo, con fecha 11 de mayo de 1984 el Concejo Municipal sancionó la Ordenanza Nº 1994 por la que al barrio se lo designó con el nombre de Hipólito Yrigoyen. El intendente Rodolfo Muriel el 16 de mayo observó la ordenanza, fundado en que a la fecha de su sanción ya había ingresado al Concejo un proyecto del Departamento Ejecutivo por el que, recogiendo la voluntad de los vecinos, se postulaba la denominación de 30 de Octubre.Consecuentemente, aquella ordenanza quedó sin efecto y el Cuerpo deliberante formalizó luego el nombre que en la actualidad lleva el sector barrial.