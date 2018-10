Santiago Solari sustituye a Lopetegui en Real Madrid

El Real Madrid anunció de manera oficial este lunes la destitución del técnico Julen Lopetegui, que será sustituido provisionalmente por el entrenador del filial, el argentino Santiago Hernán Solari. El Real Madrid "ha acordado resolver el contrato que vinculaba al entrenador Julen Lopetegui con el club", informó la entidad blanca en un comunicado, tras la celebración de una junta directiva presidida por el presidente Florentino Pérez. "Esta decisión, adoptada desde la máxima responsabilidad, tiene como fin cambiar la dinámica en la que se encuentra el primer equipo, cuando aún son alcanzables todos los objetivos de esta temporada", añadió la nota, al día siguiente de la dura derrota 5- 1 contra el Barcelona.

La directiva merengue entiende que "existe una gran desproporción entre la calidad de la plantilla del Real Madrid, que cuenta con 8 jugadores nominados al próximo Balón de Oro, algo sin precedentes en la historia del club, y los resultados obtenidos hasta la fecha". Y es que el Real Madrid marcha, tras la debacle en Barcelona, en novena posición de la clasificación liguera a siete puntos del Barcelona, líder del campeonato. Los merengues han acumulado cinco derrotas en sus últimos siete encuentros. La directiva blanca agradece "el trabajo y el esfuerzo realizado" a Lopetegui, que "será sustituido provisionalmente por Santiago Solari". El argentino "dirigirá al primer equipo a partir de mañana martes", concluye el comunicado.

Solari, de 42 años, está al frente desde el verano de 2016 del Real Madrid Castilla, filial del equipo merengue. El argentino dirigirá por primera vez al Real Madrid el miércoles en el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el modesto Melilla.



¿LLEGA PALACIOS?

Por su parte, el mediocampista Exequiel Palacios tiene avanzada su venta al Real Madrid, que está dispuesto a abonar más de 20 millones de euros libres de impuestos por su pase y dejarlo en River hasta junio. Según supo NA de fuentes cercanas a la operación, ya hubo varias reuniones entre los directivos del club español y el representante del juvenil de 20 años, que ya acordó un contrato por cinco años. Si bien la intención del Real Madrid era adquirirlo y que se marche en enero para que empiece a tener rodaje en la misma institución o en otra europea, terminó aceptando la intención del propio Palacios de quedarse hasta junio en el "Millonario". En la actualidad, Palacios tiene una cláusula de salida de 15 millones de euros libres de impuestos y, si bien la intención de River es subirla al doble, no se logró poner de acuerdo con Renato Corsi, agente del jugador, en la primera reunión que hubo.

La buena actualidad del tucumano, que es parte de la renovación de la Selección argentina que conduce Lionel Scaloni, despertó múltiples sondeos de grandes clubes de Europa como el Barcelona e Inter, pero el que aceleró a fondo fue el Real Madrid. Palacios, que debutó en la primera división ante Newell´s con sólo 16 años, jugó con la Selección argentina los mundiales sub 17 y sub 20 y con la mayor estuvo presente en la gira por Estados Unidos, donde dejó una buena impresión en los amistosos ante Guatemala y Colombia. Además, había sido citado para los encuentros ante Irak y Brasil en Arabia Saudita, pero una lesión muscular lo privó de viajar.