El dólar a la baja

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El dólar comenzó la semana con una leve tendencia a la baja y cotizó, en promedio, a $ 35,87 para la compra y $ 37,77 para la venta. Con relación al viernes, la divisa norteamericana experimentó un descenso de siete centavos, de acuerdo con los valores difundidos por el Banco Central.El mercado operó con más calma y moderada actividad, luego de la decisión del viernes pasado del directorio del FMI que aprobó el renovado acuerdo stand by que otorgará un total de US$ 56.300 millones para Argentina y que acelera el desembolso de unos US$ 24.000 millones que el Gobierno podrá disponer en los próximos 6 meses.