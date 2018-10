Homenaje a Alfonsín en Casa de Gobierno

BUENOS AIRES, 30 (NA).- El presidente Mauricio Macri encabezó ayer un homenaje a Raúl Alfonsín en la Casa Rosada junto a dirigentes del radicalismo y advirtió que uno de sus objetivos es continuar su legado construyendo una "Argentina unida", a partir de "una mayoría madura que rechaza la violencia de acción y de palabra".

"El mayor homenaje que se le puede hacer al doctor Alfonsín es demostrar que somos capaces de construir una Argentina unida como él soñó, con instituciones sólidas y políticas públicas que mejoren la vida de la gente. Que juntos podamos encontrarnos en una visión de largo plazo y de construcción colectiva en la que, más allá de las diferencias y las dificultades de cada día, nos mantenga el foco puesto en construir un Estado al servicio de la gente", sostuvo en la ceremonia que se realizó en el Museo de la Casa Rosada.

Al cumplirse este martes 35 años del triunfo electoral de Alfonsín, que marcó el retorno a la democracia tras siete años de dictadura militar, el presidente Macri encabezó en el subsuelo de Balcarce 50 la inauguración de la muestra "Alfonsín por Alfonsín", que reúne el archivo personal del ex mandatario, fallecido en 2009.

"Esa es la revolución por la que Alfonsín luchó, y esa es la revolución que estamos haciendo juntos y en paz gracias a una mayoría madura que rechaza la violencia de acción y de palabra", destacó Macri en su discurso.

Desde la primera fila del salón lo escuchaban con atención los ex presidentes Eduardo Duhalde y Fernando De la Rúa; la vicepresidenta Gabriela Michetti; los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Helena Highton de Nolasco; el presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; su par de Corrientes, Gustavo Valdés; el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici; los ministros Marcos Peña, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; además de dirigentes radicales como Mario Negri, Enrique "Coti" Nosiglia, Ricardo Colombi; Martín Lousteau, Jesús Rodríguez y Ricardo Gil Lavedra.

En el arranque del homenaje, Macri recorrió la muestra junto al ex diputado Ricardo Alfonsín, quien ante la prensa agradeció el gesto del Presidente hacia su padre, a pesar de las diferencias políticas que mantiene con Cambiemos y el rol de la UCR en la alianza oficialista.

"Es muy emotivo este evento y estoy muy agradecido. Si mi padre estuviera con nosotros estaría procurando trabajar por el diálogo, por la búsqueda de consensos, por escuchar al que piensa diferente, porque estaba convencido de que nadie es dueño de la verdad. Eso es lo que debemos rescatar en la política", remarcó Alfonsín en diálogo con NA.

En su mensaje, en tanto, Macri destacó también que Alfonsín es "uno de los más grandes y más queridos líderes de la Argentina" y sostuvo que "su figura es una fuente de inspiración para seguir construyendo un país más justo y más federal, un país donde la Justicia, la honestidad y el respeto sean los pilares sobre los que podamos apoyarnos con firmeza y sin miedo".

Macri evocó "aquella elección histórica" del 30 de octubre de 1983 como una "revolución de paz, de esperanza y libertad que llegaba al corazón y a la vida de todos los argentinos" y destacó que "fue un Presidente que comenzó a gobernar después de una de las etapas más oscuras y trajo luz". "Una de las cosas que más destaco del doctor Alfonsín es que siempre fue la misma persona, antes, durante y después de ocupar la Presidencia. Nunca se lo vio alienado por el poder", afirmó Macri.

La exposición, cuyo armado estuvo a cargo de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Fernando de Andreis, incluye notas, cartas y fotografías, material audiovisual y objetos personales en el marco de un recorrido histórico de la Presidencia de Alfonsín.

La clasificación y el ordenamiento de todo el material llevó más de un año y medio de trabajo junto a la familia del ex presidente, que donó el archivo completo y personal de Alfonsín. Fue la primera vez que el Museo Casa Rosada recibió una donación de esta magnitud.