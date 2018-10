Eijó: “Tengo 20 leones y encima juegan al fútbol”

El Deportivo Tacural hizo historia en Liga Rafaelina de Fútbol, consagrándose campeón Absoluto en la Primera A. Vino de la B, ganó el Apertura y en la finalísima ante Peñarol no dejó dudas que fue el mejor del año en el principal certamen doméstico.

“Somos los campeones porque somos los que mejor hicimos las cosas, siempre con humildad, cuando a un equipo lo dan por muerto o no le tienen tanta confianza resucita”, comentó César Eijó, entrenador del ‘Depor’ tras el 2-2 en Villa Rosas, resultado que le terminó dando el título máximo. “Gracias a dios el primer torneo nos salió todo, nos guardamos siempre un plus para la final”, agregó el DT.

Como principal virtud Eijó destacó: “Tengo 20 leones y encima juegan al fútbol, más de eso no se puede pedir”.



- Pasó de todo en el partido, hasta parecía que se les escapaba más allá del 3-0 de la ida…



- Sí, se complicó, cuando le echaron uno a ellos nos relajamos, por ahí la cabeza juega más que las piernas. Pensamos que lo teníamos liquidado al quedar ellos con uno menos y ahí se nos complicó. Los tuve que recontra cag… a ped.. en el vestuario para que se dieran cuenta lo que nos estábamos jugando, no hay que subestimar a nadie. Se los venía diciendo en la semana, por ahí no es fácil, no es que se subestimó al rival pero al quedar con uno menos nos confiamos, con un equipo como Peñarol no lo podes hacer, tiene jugadores de experiencia, nos relajamos por demás.



- A pesar de la inexperiencia y juventud, le terminan ganando bien a un durísimo Peñarol, que tiene muchos jugadores con experiencia y finales encima.



-Si, nosotros somos el equipo de menor promedio de edad, hay dos o tres chicos de 30 años y el resto tiene 20, 21 y la mitad que no jugó nunca en Primera A, siempre en Zona Norte. No es fácil una final como esta. La primera final que demostramos fue con Ferro, fuimos a jugar y demostramos que teníamos todo bien en su lugar y después con 9 de Julio, en esa final, ya son varias las que tenemos arriba, lo demostramos en Libertad y este domingo, cuando parecía que se nos complicaba estos chicos sacaron lo que tienen adentro.



- ¿Qué les dijiste en el entretiempo? El equipo fue otro en el complemento.



- Parecía que no estábamos jugando una final, los tuve que avivar un poco y hacerles entender lo que se estaban jugando. Todos estábamos confiados, las cosas se complican y desde afuera siempre todo es más fácil, adentro es complicado.



- Los dos penales fueron importantes, ninguno pudo convertir, pero el que atajó Celiz sirvió para despertar al equipo…



- Si, nos golpeó cuando le echan uno a ellos, por lo que contaba antes, y nos levantó cuando Celiz ataja el penal, nos levantó a nosotros y los apagó a ellos. Son momentos y hay veces que juega más la cabeza que las piernas. Esos momentos fueron claves.