Melconian, crítico contra el Gobierno que integró

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El economista y ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian criticó ayer la política económica de Cambiemos al considerar que "no tiene un programa de mediano plazo, sino apenas uno de contingencia".Consideró que quien gane las elecciones de 2019 deberá estar "a la altura de las circunstancias" para resolver problemas heredados del kirchnerismo y del macrismo. El economista cuestionó que el gobierno de Mauricio Macri "no tiene un programa" económico de mediano plazo, sino sólo un "plan de contingencia" que "no resuelve los problemas estructurales" de la Argentina.Melconian opinó que será "muy importante" el nivel de responsabilidad de todos los candidatos del año próximo, dado que el 10 de diciembre de 2019 estarán los problemas dejados por el kirchnerismo no resueltos aún, y "lo que no funcionó" en la gestión Macri."En términos económicos, el 10 de diciembre de 2019 vamos a tener una economía que no salió. El propio Fondo (Monetario Internacional) lo dice: el escenario adverso (futuro) es peor que el que teníamos hace dos meses", expresó.Afirmó que quien gane las elecciones el año próximo en la Argentina va a tener que estar "a la altura de las circunstancias de resolver estas cosas, de resolver la agenda fiscal, de competitividad, cambiaria y monetaria, porque han fracasado en revitalizar al peso"."Estamos en un plan de contingencia que no es un plan económico. Es un plan de emergencia con una cosa monetaria muy fuerte, una sobreactuación monetaria dada la pérdida de credibilidad", dijo el economista en declaraciones radiales.