Dujovne dijo que la ayuda del FMI evita un ajuste mucho más grande

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, advirtió ayer que sin la ayuda del FMI el ajuste fiscal debería ser "mucho mayor", al defender el proyecto de Presupuesto 2019 ante el Senado, y reconocer que la Argentina está ante una "coyuntura difícil". En un cruce con legisladores de la oposición, el funcionario remarcó que el gobierno "no dibuja" las cifras del Presupuesto, al exponer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.Dujovne señaló que "sin la ayuda del Fondo Monetario Internacional deberíamos enfrentar un ajuste fiscal mucho más grande, salvo que quisiéramos entrar nuevamente en default". El ministro de Hacienda recibió duras críticas de los senadores opositores, aunque el senador justicialista Miguel Pichetto dijo que el Presupuesto se aprobará, porque es "mucho mejor que haya ley y tratar de atenuar en lo que se pueda el impacto sobre los sectores más débiles y sensibles de la población".Por su parte, el senador formoseño Jose Mayans estimó también que la Cámara alta "aprobará el proyecto, porque es solo una cuestión anecdótica, después no se cumplen". Mayans consideró "mentirosas" las cifras oficiales", y sostuvo que "se hace muy difícil acompañar el Presupuesto cuando no tiene consistencia el plan económico que propone en la ley".El ministro respondió a las intervenciones de la oposición y advirtió que "si nos enfrascamos en la discusión por el pasado, el futuro nos va a pasar por encima". Dujovne defendió la "buena fe con la que fueron elaborados" los presupuesto del actual gobierno, aunque admitió que hubo eventos internos y externos que impidieron cumplirlos.El ministro dijo que el anterior gobierno "presentaba presupuestos con una tasa de inflación dibujada del 8%, desde el 2007, desde que se intervino el INDEC".Dujovne respondió también las críticas del senador Marcelo Fuentes, de Unidad Ciudadana, quien cuestionó las proyecciones oficiales. "Lo invito a que compare las proyecciones de nuestro presupuesto con las del sector privado para el año próximo y va a encontrar que no hay diferencias", retrucó el ministro.Dujovne le dijo a Fuentes que "la bancada que usted representa presentó números totalmente dibujados durante ocho años, por lo menos, y me sorprende que haga foco sobre los números que estamos presentando". "Se está equivocando senador, por eso la discrepancia, porque nosotros no dibujamos los presupuestos", sostuvo el ministro.Dujovne ponderó que el gasto público caerá 20% en 2019 respecto de 2015 y enfatizó que "será 20% menor en términos reales y cuatro puntos en términos del PBI en 2019, comparado con el 2015". "Esto es algo inédito, no se había llevado en nuestra historia política contemporánea", señaló, y dijo que la ejecución del presupuesto con equilibrio primario "traerá costos en términos políticos, porque más sencillo sería imprimir dinero y gastar más, pero ya sabemos cómo nos ha ido cada vez que lo hicimos".Dijo que el Presupuesto "responde a una coyuntura económica difícil para Argentina", donde esperamos que la actividad económica siga contrayéndose hasta fin de año. En el 2019 esperamos una caída promedio del 0,5%", dijo Dujovne en el marco de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta. "Es una coyuntura difícil que se suma a las dificultades fiscales que nuestra administración debió enfrentar cuando asumió", indicó.