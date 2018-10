De luchar por ascender al principal grupo de Liga Rafaelina de Fútbol, la temporada pasada, a ganar el Apertura y ahora el título máximo que tiene el fútbol rafaelino.

“Esto es una alegría enorme, estoy feliz por todo el sacrificio que uno hace durante el año”, apuntó Emanuel Celiz.



El arquero del Deportivo Tacural fue clave. Cuando apenas comenzaba el complemento Peñarol tenía la gran chance de igualar la serie (ganaba 2-0 y se ponía 3-0) pero Celiz apareció en todo su esplendor para contenerle el disparo a Cristian Arias, verdugo por duplicado en los primeros 45 minutos. Tras dicha acción, vino la levantada del ‘Depor’, que hasta ese entonces se encontraba algo ‘perdido’ en Villa Rosas. “Si fue clave, le tengo que dar gracias a todos mis compañeros por toda la confianza que me dan”.



En relación al partido mismo, Celiz analizó: “Costó, no lo pudimos aguantar en el primer tiempo pero hubo un lavado de cabeza para jugar el segundo tiempo y se nos pudo dar”.



Por último, el portero de Tacural contó: “Hicimos bien las cosas en el primer torneo, en el segundo por ahí las cosas no salieron como las teníamos pensadas pero pudimos levantar cabeza para llegar de la mejor manera a esta definición y conseguir algo histórico para el club”.



“TUVIMOS CARÁCTER”



José Ibarra es uno de los experimentados que tiene el Deportivo Tacural y pieza clave en esa última línea defensiva. Tras la consagración en Villa Rosas el defensor destacó que “tuvimos carácter para jugar las finales” y en relación a su presente en el club, apuntó: “La suerte me acompaña, entro en la historia de este club tan humilde pero estoy muy agradecido por esta posibilidad y toda la confianza que me brindaron”.

Sobre el partido, expresó: “Fue más complicado cuando erré el penal, nos vinimos abajo, pero el equipo supo entender, reaccionó a tiempo en el segundo tiempo y jugamos como se deben jugar las finales”.