No lo ponen para nada Chocho

Las lesiones acosan al equipo de Llop: ahora Tomás Baroni es el que trabaja diferenciado. El defensor arrastra una fuerte contractura en el soleo y en las próximas horas se sabrá si llega al juego del sábado o no.

Atlético de Rafaela viene sufriendo más de la cuenta con las diferentes lesiones en este inicio del torneo de la B Nacional. Ahora el que trabaja diferenciado es Tomás Baroni.

El defensor, que fue titular en el triunfo ante Olimpo, arrastra una fuerte contractura en el soleo y es por esto que ayer, en el regreso a los entrenamientos luego del fin de semana de descanso, no pudo ser parte de los trabajos dispuestos por el entrenador. Lo mismo para Abel Masuero, que sigue recuperándose de un desgarro en el soleo de su pierna izquierda y no estará para el próximo compromiso.



Baroni será exigido y probado en la jornada de hoy (9.30 en el Autódromo) para determinar si llega en condiciones óptimas al cotejo ante Los Andes, del próximo sábado a las 15.30 hs. en el Gallardón, o si Llop debe buscarle un reemplazante.



De llegar el ‘Bocha’ se mantendrá en la zaga y el que reaparecería, luego de cumplir con la fecha de suspensión, es Gastón Suso. De esta forma, Nicolás Zalazar pasará a ocupar el lateral derecho para suplantar al lesionado Lucas Blondel (se volvió a desgarrar).



Si Baroni no llega, ‘Chocho’ tendrá un gran problema a resolver. Sin el 4 natural y con Baroni y Masuero afuera.



Ayer, el DT dispuso de algunos minutos de trabajos tácticos en donde paró un probable equipo. El mismo tuvo a: Ramiro Macagno; Enzo Copetti, Zalazar, Suso y Gianfranco Ferrero; Agustín Nadruz y Gabriel Ramírez; Ezequiel Montagna, Marco Borgnino y Ángelo Martino; Matías Quiroga.



Con el correr de los minutos fue alternando algunos nombres y aparecieron Emiliano Romero por Ramírez y Mauro Albertengo por el ‘Flaco’ Quiroga.