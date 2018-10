Café científico en Rafaela

(Por Mario Cabrera, Redacción LA OPINION). El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la subsecretaría de Promoción Científica y Apropiación Social, realizó este lunes en nuestra ciudad un Café Científico titulado: "Un caso no hace a la muestra. El debate de género en la arena científica", a cargo de la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Erica Hynes.

La propuesta es popularizar los estudios de género aplicados a ciencia y tecnología, y demostrar cómo la innovación de género puede contribuir no sólo a un mundo más justo, sino a la calidad y el impacto de ciencia, tecnología e innovación. El ciclo propone un diálogo horizontal entre investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas para estimular el debate y acercar la ciencia y la tecnología a la vida cotidiana.

En diálogo con los medios rafaelinos, la esperancina Hynes, que se hizo presente en Café El Burgués, remarcó que “analizamos lo que pasa con las carreras de mujeres científicas y tecnólogas en nuestro país y el mundo, dónde están las mujeres que hacen ciencias, en qué ciencias están y porqué hay tan pocas mujeres en informática y hay tantas en otras ciencias, como las sociales o la biología, qué significa esto, como pueden ellas avanzar y mejorar y qué propuestas tenemos desde el Ministerio de Ciencias para apoyarlas en estas carreras”.

Acerca de que la mujer ocupe un lugar más notorio en las ciencias, debido a que la mayoría de los científicos son hombres, remarcó que “pasa lo mismo en la política. En los espacios de representación, las mujeres de ciencias son muchas en las bases de la pirámide, pero a medida que se va escalando en los puestos, hay cada vez menos y cada vez más hombres en los lugares o cargos más importantes, como ser directores de institutos, rectores de universidades, y vemos cómo se produce el mismo fenómeno. Entonces, de la misma manera en que se trata la paridad en política, en ciencia y tecnología tenemos otras herramientas que no necesariamente van de la mano de una ley, sino de impulsar las carreras en las mujeres científicas”.

Con respecto a los estudios de género, adelantó que “está muy fuertemente arraigada en las carreras científicas son las instancias de evaluación. Para pasar a categorías superiores, siempre hay que pasar muchas instancias de evaluación, como las del currículum, el mérito. Hoy en día ya existen pruebas o evidencias científicas que muchas veces esas evaluaciones tienen un sesgo de género, o sea, tienen una discriminación que a veces es incluso inconsciente. No es que los revisores quieran perjudicar a las mujeres, pero muchas veces lo hacen aún sin querer, leyendo el currículum que tiene nombre de mujer le dan menos puntos al que tiene nombre de hombre. Y esto quedó demostrado a través de varios estudios. Esto es solamente un ejemplo de muchos en los cuáles no estamos en una igualdad de género. Así que tenemos mucho que recorrer en ese aspecto”.

Asimismo, Hynes hizo hincapié en que hace falta que la gente se sume a esta iniciativa, al igual que los hombres, que también pueden intervenir. “Sin duda. Por eso también, este tipo de charlas lo que busca es sensibilizar a toda la comunidad y también a todos los científicos y científicas acerca de esta problemática. Sabemos que si la podemos superar, vamos a tener una ciencia de mejor calidad”.

Posteriormente, Fernando Muriel, el Coordinador del Nodo Rafaela que estuvo acompañando la visita de Hynes, destacó que “me parece una propuesta muy interesante y estamos muy a gusto con recibir a Eryca, en una charla que busca profundizar un camino Argentina viene recorriendo con altibajos, marchas adelante y hacia atrás y que no tiene que tenerlos en la búsqueda de una paridad de género y que todos tengamos las mismas oportunidades sin distinción de qué sexo tenemos. Es muy bueno que una persona como Eryca, tan capacitada, nos pueda brindar su visión desde la ciencia y la tecnología y que nos pueda abrir un poco más la mente para que podamos avanzar en ese sentido. Me parece que hoy no tenemos que hacer distinciones partidarias. Creo que todos debemos sumarnos a que en este mundo tengamos todos las mismas oportunidades, sin distinción de sexo, nacionalidad o raza. Sino, simplemente por el hecho de la vocación, de las ganas y de que todos podamos hacer aportes a la ciudad, a la provincia y a nuestra nación. Ojalá que después de la charla podamos continuar por este camino que viene recorriendo mucha gente de Argentina”.

Cabe señalar que Erica Hynes es Doctora en Química por la Universidad Nacional del Litoral. Realizó estudios de posgrado en Francia y actualmente es investigadora independiente del CONICET, especialista en tecnología de alimentos. Durante dos períodos se desempeñó como Secretaria de Ciencia y Técnica en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde también es profesora titular en la Facultad de Ingeniería Química. Hynes es una reconocida referente en temas de ciencia y género. En agosto de este año fue aprobado el Programa Estratégico de Género del ministerio, una iniciativa pionera en Argentina que promueve un enfoque de género en el diseño y la gestión de políticas de ciencia y tecnología.