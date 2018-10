Lanzaron novedoso plan para combatir la inseguridad

En San Miguel, la localidad que estuvo en boca de todos durante las últimas semanas por el asesinato de Sheila Ayala, la municipalidad lanzó un programa para que todos los vecinos sean parte de un "Gran Hermano" contra la inseguridad.

Las autoridades -según consignó el portal de Todo Noticias- le brindan una capacitación a los ciudadanos y los convierte en "agentes" para que alerten por WhatsApp sobre cualquier situación extraña que adviertan. A los que más participan o son más efectivos les dan premios de canjes de comida, ropa o electrodomésticos.



"NO ALCANZAN"

Cristian Méndez, el secretario de Asuntos Públicos de San Miguel, explicó qué los llevó a tomar esta medida: "Estamos convencidos de que las patrullas, las motos, las cámaras y las tres fuerzas de seguridad no alcanzan. Acá los responsable de la seguridad somos todos".

"'Ojos en Alerta' es un programa de alerta temprana a través de WhatsApp, a través del cual los vecinos pueden avisar de situaciones sospechosas. Si uno se quiere sumar, puede entrar a ojosenalerta.org, brinda sus datos y lo llamamos para una capacitación. Tenemos más de 3500 personas adheridas con nombre, apellido y DNI. Recibimos 350 alertas por mes", detalló el funcionario en diálogo con Periodismo Para Todos (PPT).

Los vecinos fueron los encargados de hacer su análisis de este programa y explicar si les trajo buenos resultados. "Vi desde apuñaladas, hasta robos acá arriba. Golpizas feroces a pasajeros", relató un colectivero de la zona. Y compartió conceptos con Méndez: "El chofer de colectivo se da cuenta cuando sube un delincuente. La calle te da eso".

"En Primera Junta y Perón quisieron arribar al colectivo con una campera que tenía algo adentro. El instinto de chofer me dijo que no lo tenía que levantar. Este muchacho salió corriendo arriba de otro colectivo y avisé, los agarraron en San Miguel. Tenían pedido de captura", ejemplificó el conductor, que gracias a esa intervención se ganó un televisor.

"Con solo mandar mi ubicación, ellos saben que a mí me está pasando algo. Entonces vienen. A mi me da tranquilidad", relató Gabriela, una vecina que tiene un local de comida.

Mientras que Flavio también contó una situación que lo tuvo como protagonista: "Le robaron a una chica acá cerca de la parada del colectivo. Le iban gritando. Avisé que se habían metido en una casa, dí la dirección y enseguida vinieron. Los pudieron agarrar y recuperaron el teléfono", concluyó.