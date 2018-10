Hugo Morel, el otro candidato

Ya con el cuerpo técnico y el plantel mayor licenciados hasta el inicio de la pretemporada con vistas al Torneo Regional Amateur que se pondrá en marcha a fines de enero del próximo año, se avecina un mes de noviembre importante para 9 de Julio en lo institucional. Es que el próximo 31 de noviembre, el León rafaelino deberá renovar sus autoridades de Comisión Directiva. En la actualidad, desde hace varios meses, el presidente interino es Walter Gunzinger, quien asumió en el cargo mediante el nuevo estatuto que ya está en vigencia, en reemplazo de Franco Moroni, quien dejó la presidencia hace casi 1 año por cuestiones personales cuando le restaba uno más al frente de la institución para finalizar su mandato -fue el máximo dirigente durante 4 temporadas-.Días pasados, Edgardo Santucci, conocido hincha juliense y quien es dueño de un hotel en inmediaciones de la Nueva Terminal de Omnibus, hizo pública en este Diario y en las redes sociales su postulación para la presidencia juliense, donde dio a conocer sus propuestas y objetivos que quiere llevar a cabo con su grupo de trabajo. Asimismo, desde el oficialismo se está trabajando para conformar una lista, ya que con el otro candidato no se pudo consensuar para evitar el llamado a elecciones, si es que Santucci y su grupo se presentan antes del 15 del próximo mes, fecha de cierre de las listas definitivas. Precisamente, la cabeza de este grupo será la de Hugo Morel, quien se postulará para lograr la presidencia juliense. De 36 años, rafaelino, de profesión autónoma, vocal en la actual CD y que maneja los destinos del fútbol rojiblanco, le comentó ayer a LA OPINION que “esta decisión es muy fuerte e importante para mí. Después de unas cuantas idas y vueltas, tomamos la decisión de ir al frente en la lista, ya que cuento con el apoyo de la gente que necesitaba para poder asumir esta gran responsabilidad, Así que vamos a ir por lo menos como candidato desde el oficialismo. Tomo a esto con mucha seriedad y quería estar seguro de contar con el apoyo de todas las patas que son necesarias para poder estar al frente del club. La verdad que me siento muy identificado por el apoyo que recibí de mucha gente. Estoy muy entusiasmado y con muchas ganas de afrontar este nuevo desafío”.Con respecto a los demás integrantes que lo acompañarán en la lista, Morel comentó que “están Claudio Astesano, Lucas Astrada, Emiliano Montaña, va a seguir estando también Walter Gunzinger, Daniel Galfré, Gastón Astesano, Marcelo Andretich, Diego Piovano y Natalia Francia, entre otros. Los cargos no están resueltos aún, cosa que en las próximas horas lo vamos a resolver. Quiero hacerlo de la forma más seria posible y que cada persona se ubique en la posición que más cómoda se sienta. También estamos insistiéndoles a otros para que estén y si no los reemplazaremos, pero mañana -por hoy- estarían todos los cargos resueltos”.Al preguntarle si se volvieron a reunir con Cacho Santucci, tratando de buscar una unidad, sostuvo que “con él tengo una relación excelente. Sé que se intentó una unificación antes de que yo tome esta decisión y se le ofreció un cargo en su momento, pero no prosperó por algunas diferencias que habían. En estos días seguramente volveremos a hablar, sin confrontar, porque ambos queremos lo mejor para el club”.Hasta el momento, los socios que están facultados en el padrón para votar son entre 400 y 500 aproximadamente. Y el mensaje de Morel para los hinchas julienses es que “todos saben que vengo del riñón del fútbol y siempre le reclamamos algunas cuestiones a Comisión Directiva. El fútbol es el deporte más importante del club y vamos a tratar de darle una mano sin descuidar el resto de las disciplinas, que son de igual importantes dentro de la institución. Pero lo que podemos prometer es mucho trabajo y tenemos un par de proyectos muy interesantes que espero que se den y que le van a servir al club y vamos a tratar de cambiarle un poco la imagen y darle ese saltito de calidad que está necesitando y volver a ser lo que fue el ‘9’. Vamos a trabajar para todos los socios y para darle lo mejor al club, que está por encima de todos".Para finalizar, el dirigente habló de la actualidad futbolística del “9”, que se debe preparar para el próximo Regional Amateur. “Por ese lado quiero ser cauteloso. La idea es volver a entrenar en los primeros días de diciembre, aguardando también lo que suceda con las fechas en el Consejo Federal. Estamos hablando con varios jugadores, donde tenemos varias negociaciones avanzadas, pero como en el medio está lo de las elecciones, puede pasar que gane la otra lista, si es que se presenta, y no quiero dejar compromisos que por ahí no se comparten. No falta tanto para definir quién va a manejar los destinos institucionales del club. Por eso tenemos esto bastante guardado por una cuestión de respeto y para hacer las cosas como corresponden”.