Una nueva edición del mes global del voluntariado de Ford

BUENOS AIRES, 30. - Voluntarios de Ford Argentina, en conjunto con miembros de la comunidad y organizaciones sin fines de lucro participaron en actividades relacionadas al bienestar de la comunidad y al cuidado del medio ambiente, en el marco del Mes del Voluntariado.En esta edición, equipos de empleados de la empresa de 50 países unieron esfuerzos para contribuir con sus comunidades en necesidades básicas como el acceso al agua potable y reparación de escuelas y hogares, entre otras actividades.En Argentina, se desarrollaron actividades tales como donación y clasificación de alimentos, ayuda en la construcción de hogares para personas de escasos recursos, lectura de cuentos a niños, plantación de árboles e incluso, actividades deportivas para la mejora de la calidad de vida.Para la edición 2018 Ford contribuyó con la Fundación Banco de Alimentos clasificando y embalando alimentos y productos donados con el propósito de luego distribuirlos a instituciones sociales y comedores que asisten personas de escasos recursos.La Fundación Hábitat para la Humanidad, cuyo objetivo es la construcción de hogares a bajo costo para familias carenciadas, recibió a un grupo de voluntarios de Ford que participó en la construcción húmeda de una vivienda en la localidad de La Matanza.Ford se unió a la visión de Fundación Sí junto a sus empleados para participar en la lectura de cuentos en escuelas para incentivar la lectura en los niños.“Una sociedad comprometida con la lectura, construye las bases de una cultura lectora, brindando libertad para escribir el mañana”, afirmaron desdeFundación Leer.Otra de las actividades involucró a un grupo de voluntarios de Ford quienes ayudaron realizando tareas de mantenimiento en el centro de oficios de la Fundación Pequeños Pasos y participaron de actividades de estimulación temprana con los chicos y madres de la fundación.Los ejercicios de estimulación temprana ayudan a desarrollar la psicomotricidad infantil, así como las habilidades cognitivas, independencia y otros aspectos de la vida del niño o bebé.Además, voluntarios de Ford viajaron a Santiago del Estero para ayudar en la construcción de una estructura que abastezca de agua segura a una comunidad vulnerable, junto al movimiento Agua y Juventud.Ford Corre es la maratón de 5K que se lleva a cabo en la Planta Pacheco. Los participantes además de realizar una actividad al aire libre con el fin de fomentar la salud y el bienestar personal, también contribuyeron donando alimentos, ropa y juguetes.Más de 1.200 voluntarios de Ford se inscribieron en la actividad y se donaron más de 2 toneladas de alimentos no perecederos que fueron llevados a losmerenderos Un Sueño para los Niños en Benavidez y Nueva Esperanza en Pacheco.14 voluntarios de Ford participaron en la distribución y logística de los alimentos no perecederos en los merenderos.El mes del voluntariado en Argentina en números:* Más de 1.200 voluntarios de Ford se inscribieron en la actividad Ford Corre 5K y donaron más de 2 toneladas de alimentos no perecederos;* 14 voluntarios de Ford participaron en la distribución y logística de los alimentos no perecederos en los merenderos;* 32 voluntarios Ford se unieron a Banco de Alimentos para ayudar a clasificar y embalar 3.980 kg de alimentos, lo que equivale a 11.940 platos de comida;* 14 voluntarios de Ford, junto a Hábitat para la Humanidad y la familia propietaria colaboraron con la construcción húmeda de su hogar;* 8 voluntarios de Ford viajaron a Santiago del Estero para ayudar en la construcción de una estructura que abastezca de agua segura a una comunidad vulnerable, junto al Movimiento Agua y Juventud;* 7 voluntarios participaron de actividades de estimulación temprana con madres y chicos y del mantenimiento del Centro de Oficios de la Asociación Civil Pequeños Pasos;* 9 voluntarios leyeron cuentos a los niños de una escuela pública de Escobar junto a la Fundación Leer. Además, se donaron 150 libros para la biblioteca de la institución;* 16 voluntarios fabricaron útiles que fueron donados a niños en situación de vulnerabilidad junto a Fundación Sí;* 12 voluntarios de Ford participaron del taller de cocina en la Fundación Sí. Todo lo producido fue entregado por la noche a las personas en situación de calle.Ford Argentina reafirma así su compromiso con la comunidad brindando soporte concreto en acciones de bien común y promoviendo el desarrollo social, con el objetivo de tener un impacto real, positivo y diferencial.El Mes Global del voluntariado es una iniciativa social de Ford Motor Company que se lleva a cabo a nivel mundial.En esta edición, equipos de empleados de la empresa de 50 países se unieron para contribuir con sus comunidades en necesidades básicas como el acceso al agua potable, reparación de escuelas y hogares, entre otras actividades.El mes de Voluntariado de Ford es un evento anual insignia del equipo de Voluntarios de la automotriz.Bill Ford, Presidente Ejecutivo de Ford, inauguró este evento anual en el año 2005 y, hasta el momento, el cuerpo de Voluntarios de la compañía ha contribuido con más de 1.5 millones de horas hombre ayudando a comunidades en 50 países, lo cual equivale a más de $40 millones de dólares en inversión.Para Ford cada proyecto y cada voluntario son importantes para asistir y cuidar a las personas e inspirar el trabajo hacia soluciones que aporten a las comunidades de manera sostenida.