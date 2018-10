La pista del Aeródromo es "inviable" para las "low cost"

Desde hace algunos años, el mercado aerocomercial argentino se vio revolucionado a partir del ingreso de las denominadas "low cost". Estas empresas realizaban -a precios que, a veces, resultaban más convenientes que los colectivos, a partir de la eliminación del piso tarifario- vuelos de cabotaje y comenzaron a unir localidades con rutas, muchas veces, inexploradas. El puñado de firmas se presentaron ante la Nación reclamando que le autoricen rutas aéreas. Sin embargo, Rafaela no apareció en ninguna de ellas. Lo más cercano fue Sunchales, reclamado por Avianca.

Para la Provincia, la explicación es sencilla: la pista que tiene nuestra ciudad no es óptima para estas aeronaves. Así lo indicó Pablo Jukic, Secretario de Transporte de la Provincia de Santa Fe, en diálogo con "Algo Dirán". "Con respecto a Rafaela, hay varias aerolíneas que estuvieron explorando en el oeste santafesino. La dificultad que tiene hoy Rafaela es que tiene una pista corta, de mil metros que muchas veces es insuficiente para determinados tipos de aviones que transportan de 40 a 50 pasajeros para arriba. Con lo cual, de acuerdo a la flota que operan estas aerolíneas, sería inviable operar en el aeropuerto de Rafaela", señaló.

Para precisar, la pista de Rafaela tiene 1.379 metros de largo por 23 metros de ancho. La diferencia con Sunchales es notoria: 2.000 metros de largo y 30 metros de ancho, dimensiones similares a la del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery de Buenos Aires. "Los aviones que tienen 60 o 80 pasajeros tendrían la posibilidad de aterrizar en ese tipo de aeropuerto, como el de Sunchales", sentenció Jukic.

"Hoy el aeropuerto de Rafaela estaría preparado para recibir algún taxi aéreo o algún avión muy pequeño, de no más de 15 o 19 pasajeros", completó el funcionario provincial



MERCADO EN EMERGENCIA,

UNA VERDADERA CONTRA

"El sistema aerocomercial venía creciendo muy significativamente y a partir de la crisis macroeconómica, que se inició por mayo, hizo que las perspectivas de crecimiento se achicaran. Hoy hay noticias que indican que una de las firmas que más habían crecido -Andes- estaba reduciendo el 30% de su flota".

En junio de 2012, la Municipalidad de Rafaela recibió la confirmación de la Administración de Aeronavegación Civil (ANAC) a partir de la cual subió la calificación a “Categoría 2” como consecuencia de la ampliación de la pista, el volumen de sus operaciones y las mejoras en las prestaciones. La Provincia había aportado unos 3 millones de pesos para ampliar la pista, pasando de los 1125 originales a las dimensiones actuales. ¿Podría pensarse en una nueva ampliación? "Siempre es posible estudiarse. Pero muchas aerolíneas que habían estado interesadas en Sunchales, hacer mayor cantidad de frecuencias en Rosario o Santa Fe, por el momento, han congelado sus planes de expansión", dijo Jukic. Dicho de otra forma: si no hay demanda empresarial, no hay inversión.