Muchos proyectos aprobados no son llevados a la práctica

Hace más de un año volví al Concejo Municipal para cubrir las sesiones que cambiaron de horario, pasando de las 19:00 a las 13:00. Entre las cosas que más llamó la atención es profundizar los proyectos que fueron aprobados en 2018 sobre la realización de obras y los pedidos de informes, pero lamentablemente muchos no son llevados a la práctica.Este cronista de LA OPINION entrevistó a los concejales de distintas bancadas para tener una mirada amplia de la vida política con representación parlamentaria: Lisandro Mársico (PDP), Silvio Bonafede (PJ), Jorge Muriel (PJ), Leonardo Viotti (UCR) y Hugo Menossi (PRO).En el caso de Mársico, destacó 12 proyectos de su autoría: "el casco reglamentario de seguridad se aplicará previo una campaña de 3 meses de concientización; el mantenimiento de ascensores; el plan integral de celiaquía con el propósito de generar un registro de personas con diagnóstico de celiaquía y comercios expendedores y elaboradores de alimentos libres de TACC que se debe reglamentar no se ha hecho nada y no se controla tampoco; los radares móviles se va ha aplicar y se está gestionando; el programa de capacitación continua para la GUR creo que están cumpliendo; otorgar justificación de inasistencia en los casos en que la trabajadora municipal sea víctima de violencia de género se aplica; cuándo comenzará la ejecución de la obra correspondiente al centro de salud de barrio Villa del Parque no fue contestado; si el sistema de fotomultas en Bv. Santa Fe-Aconcagua-Río de Janeiro y Bv. Lehmann-Pellegrini se encuentran operativos no hubo respuesta; construir en el Cementerio Municipal una sala de reducciones está en ejecución; modificación del código de tránsito en relación a la publicidad del registro de accidentología no se publica información; punto gob SA sobre cantidad de bienes y servicios de base tecnológica que produjo, vendió y a qué precio no fue contestado; el acceso al agua potable como bebida en lugares cerrados con alta concentración de personas supongo que controlarán su aplicación; sesión informativa del Jefe de Gabinete al Concejo Municipal se aplica; el cambio de sentido de calle Palmieri no se realizó, y también se pedirá lo mismo en dos arterias cercanas: Mariano Quirós y Antonio Cossettini".Por su parte, Muriel enumeró sus proyectos trabajados con Evangelina Garrappa: "sobre el agua pedidos por el acueducto, reclamos por la obra y pedidos de informe, aparentemente está encaminada la obra pero seguimos pendientes; pedidos al Enress por los aumentos de las tarifas y por información sobre el camión que toma los reclamos; pedidos por la planta de ósmosis inversa que se encuentra en funcionamiento; solicitamos incorporar a la red de agua algunos barrios cuya factibilidad sujeta a la obra del acueducto y ya fueron incorporados; hicimos reclamos por pérdidas cloacales. Solicitamos por la tarifa social, se contemple la situación de los clubes y que no se lleven a cabo los aumentos excesivos. Cuando el gobierno nacional sacó Gendarmería solicitamos que vuelva y al gobierno provincial se haga cargo del alojamiento de los efectivos; pedimos que se ponga en condiciones y se abra nuevamente el Destacamento del barrio 17 de Octubre que se reabrió este año; ampliación de los horarios del Centro Territorial de Denuncias; que envíen más policías y en su preparación saquen el carnet de conducir profesional. Realizamos pedidos por el Juzgado Laboral que ya funciona; estamos pidiendo por un juez de Faltas. Aprobamos la ordenanza de geriátricos ya implementada; pedimos más cupos y ampliación del Hogar Magdalena de Lorenzi. Pedimos la expropiación, conservación y tasación de los ex almacenes Ripamonti; se está avanzando en el proceso de expropiar en la Legislatura. Archivo audiovisual de Rafaela que se encuentra en funcionamiento; creación del boleto educativo gratuito implementado; con el Instituto de Desarrollo Sustentable trabajamos la energía solar térmica y los grandes generadores; creación de la bandera de Rafaela, se hicieron actividades para reflexionar sobre la identidad pero todavía no se definió".En tanto, Bonafede recordó "la señalización de las sendas peatonales en Lavalle y San Martín no son pintadas, mientras se pintan en otros lugares; el giro a la izquierda en bulevar Santa Fe tampoco se cumplió; el archivo oral no se llevó a cabo; la escuela para padres no se hizo nada; lo mismo ocurre con la construcción de una valla en la esquina Arenales y Bolívar (en octubre de 2017 hubo un accidente entre dos autos y uno ingresó a la Gomería Mandril); lo mismo ocurre con proteger los canteros de bulevar Santa Fe por si hay algún accidente. Los pedidos de informes al Centro Cívico y al Nodo de Salud para ver la cantidad de personas que trabajan, las actividades que desarrollan, cuánto ganan, cuáles son los proyectos, no recibimos ninguna respuesta. No se concretó el registro del cáncer y el Hospital con más de 500 empleados no tiene un presupuesto".A su turno, Menossi dijo que "los proyectos que no son respondidos tienen que ver con algunas preguntas que el Ejecutivo no quiere mostrar, fue uno de los proyectos que aprobamos hace poco sobre el m2 de pavimento cuando en otras localidades es más económico se deja de responder. El traslado de los trabajadores municipales a las distintas obras en camiones nunca se ha respondido porque tiene que ver con la vida; el tránsito y la seguridad son de difícil respuesta. Responden aspectos de la vida cotidiana sobre el m2 de los vecinos para que sea haga una obra a través de una minutas de comunicación o pedidos a los funcionarios. En lo que va del año, el proyecto que generó repercusión fue el congelamiento de las dietas de los funcionarios políticos porque otros municipios y comunas, provincias y el gobierno nacional tomaron medidas similares debido a que los ciudadanos nos eligen para bajar gastos de la política. Soy muy crítico del gobierno nacional y es una madurez que debemos ir teniendo para no ser obsecuentes por la camiseta que representamos. No se está cumpliendo el proyecto velocípedos eléctricos, bicicleta y moto eléctrica del 2016, jamás el Municipio lo puso en valor, es un nuevo mercado que se utilizan en Esperanza y Corrientes".Finalmente, Viotti opinó que "con Alejandra Sagardoy hemos presentado más de 90 propuestas entre pedidos de informes, minutas y ordenanzas, de las cuales el 85% fueron aprobadas. En seguridad aprobamos 7 proyectos, pero muchos no llevados a cabo, en la mejora de la luminaria pública como plazas o espacios públicos o la poda de los árboles para mejorar la iluminación. De lo que presentamos tal vez se haya un 20-30%, muchas cosas no las hacen o las tienen planificadas a futuro. Tienen una mirada política diferente si lo que creemos prioritario para ellos no lo es, lo que trasladamos son pedidos de los vecinos. Hay gestiones que se hacen directas con funcionarios con soluciones concretas para los vecinos, muchas son realizadas pero otras tantas no, para que sea más rápido porque llevarlo a la comisión lo hace más engorroso. Otros proyectos de espacios verdes, obras, tránsito, educación, transporte público, control y transparencia. En minibuses es una inversión grande a realizar porque con la cantidad actual no se puede presentar un buen servicio porque no se pueden agregar nuevas líneas y frecuencias, y extender los servicios; en 1997 en la intendencia de Peirone se compraron 9 minibuses para posicionar el transporte público en una calidad superior. El Intendente pretende tener el transporte mejor de la Argentina pero es un deseo que no se concreta en hechos. Hicimos la propuesta sobre cómo enfrentar el problema de los lavacoches para incorporarlos a trabajos alternativos y así no estén en la calle, no la escuchan ni la aplican; creen que ese no es el camino para solucionarlo".