Liga: Tacural se consagró campeón Absoluto en la Primera A

El Deportivo Tacural se consagró ayer como campeón Absoluto de la temporada 2018 de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, tras derrotar a Peñarol en la definición. En la vuelta, jugada en Villa Rosas, igualaron 2 a 2 y gracias al 3-0 del partido de ida, un global de 5 a 2, el ‘Depor’ festejó a lo grande en una jornada histórica para el conjunto dirigido por César Eijo.



Así, el Deportivo Tacural inscribió su nombre en la Copa Challenger “Américo Lito Maina”, quedando así grabado para siempre su nombre en el trofeo máximo del principal certamen del fútbol doméstico.



‘Peña’, que jugó desde los 20 minutos con uno menos por la expulsión de su arquero Pinzano, y con Montenegro ingresando y atajando un penal, se puso arriba en el marcador 2-0. En el inicio del complemento contó con un penal a favor para ponerse 3-0, lo erró, a los 19 minutos Gómez también se fue expulsado y llegó la remontada de Tacural que con goles de Tejeda y Urquiza lo empató 2 a 2.





A pesar de la buena ventaja que había conseguido Tacural en la ida, no le fue sencillo esta revancha jugada en cancha de Peñarol. El local sacó a relucir su estirpe y más allá de todas las adversidades que se le fueron presentando, dio batalla, no se dio por vencido y estuvo muy cerca de lograr una hazaña.



En los primeros 45 minutos pasó de todo. A los 10 minutos la V azulada perdió a una de sus figuras y goleador. Leonardo Ochoa tuvo que dejar la cancha por una lesión muscular y en su lugar ingresó Franco Vigetti (de buen partido). A los 20’, Joaquín Pinzano reaccionó de manera infantil ante la arremetida de Matías Tejeda, dándole una patada al delantero rival; el árbitro Ceballos no dudó en sancionar penal y expulsión para el arquero de ‘Peña’. El flaco Vásquez tuvo que salir para el ingreso del arqueo suplente, Marcos Montenegro. El defensor José Ibarra pidió ejecutar el penal y el ‘Tucu’ le adivinó el palo y le contuvo el remate, dándole vida a Peñarol (si lo convertía la serie se le ponía 0-4 y con uno menos, muy cuesta arriba).

Así y todo los dirigidos por Hugo Togni fueron en busca de la heroica. Se adueñaron de las acciones del encuentro y más allá de tener un hombre menos marcó las diferencias necesarias para abrir el marcador, primero, y ponerse a tiro, en el global, luego. A los 39 y a los 44 minutos (de cabeza) Cristian Arias anotó dos tantos para poner en partido a su equipo y soñar con una remontada histórica.



En el inicio del complemento, Ceballos compró y vio falta sobre Silvio Acosta en el área y Peñarol tuvo la gran posibilidad de poner el 3 a 0 y el empate en el global. El propio ‘Kiki’ Arias pateo el penal pero el arquero Emanuel Celiz le contuvo el remate.

Y esa acción cambió el rumbo del encuentro. Tacural comenzó a hacer su juego, se comenzó a adueñar del medio campo y a controlar la pelota. A los 19 minutos Iván Gómez vio la segunda amarilla y así el local se quedó con nueve jugadores. El ‘Depor’ se despertó y contó con dos situaciones muy claras. Primero, en los pies de Tejeda y un gol anulado por supuesto offside, luego, con un remate de media distancia de Brian Galván que se estrelló en el poste. El dominio ya era absoluto y la diferencia numérica, sumado al nerviosismo generalizado en Peñarol hicieron que Tacural encuentre los espacios y marque diferencias. A los 30 llegó el golpe de nocaut para Peñarol. Gol de Tejeda para poner el 1-2 y tres minutos después, el recientemente ingresado Gabriel Urquiza, puso el 2 a 2 final.

Todo lo que se jugó después estuvo de más. “Peña”, ya sin fuerzas de ningún tipo, habiendo dado y dejado todo en el primer tiempo, más un Tacural que se había puesto 5-2 en el global, lo único que hizo fue cerrar el partido y desatar el festejo del gran número de gente que lo acompañó en este día histórico para el ‘Depor’.



De esta manera el Deportivo Tacural cerró un estupendo 2018, viniendo de la Primera B, jugando la Copa Federación, ganando el torneo Apertura de la Primera A liguista en un mano a mano con 9 de Julio y en la definición Absoluta ganándole a Peñarol.