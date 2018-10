La ONG ante el desafío de un presente dificultoso

El Hogar-Granja “El Ceibo” se ubica en Avenida Italia al 2092 y es la única institución de nuestra ciudad y la zona que brinda hogar a personas con capacidades diferentes, con diferentes problemas sociales (abandonadas o provenientes de familias humildes), además de atender la demanda de jóvenes en situaciones de riesgo y vulnerabilidad social en toda la zona.El Hogar Granja "El Ceibo" nació en 1988, cuando Hans-Gerd Wiesner decide abandonar su pueblo natal de Wehr (Alemania) para encontrar un lugar en el mundo donde poder radicarse y ayudar a quienes más lo necesiten. En nuestro país conoce a Diego Luis Stochero, y a partir de este encuentro un sueño compartido comienza a tomar forma.Juntos deciden viajar a Rafaela y adquieren un criadero de gallinas abandonado donde construirían un hogar para personas con capacidades diferentes, sin contención familiar y con escasos recursos económicos. Los galpones del viejo gallinero se remodelaron para ser convertidos en el comedor y los dormitorios que en un futuro albergarían a los primeros jóvenes.Por el año 1989 se conforma la primera comisión de ayuda. En el verano de dicho año da inicio a la primera actividad con la Colonia de Vacaciones para personas con capacidades diferentes. Desde entonces esta actividad se desarrolla ininterrumpidamente durante los meses de diciembre, enero y febrero de cada año.En 1990 se conforma la Fundación Hogar la cual realiza desde entonces todas las acciones posibles tendientes a sostener la importante labor comunitaria de la institución en la ciudad y zona.A partir de las actividades de la Colonia de Vacaciones y la demanda existente en Rafaela y su zona, surge el proyecto de creación de un Hogar de Día (para niños y adolescentes psicóticos). Esta iniciativa se puso en práctica durante los años 1994 y 1995, y fue el antecedente para que colaboradores de la Granja crearan el Centro Laboral Especial "La Huella" (1996).En la semana precedente, desde la institución difundieron un parte de prensa en el que plantean las dificultades por las que atraviesan, texto que reproducimos seguidamente."En los tiempos que corren, debido a las dificultades que atravesamos en el contexto nacional y local que impacta directamente en cada uno de los hogares y por supuesto en las instituciones de la comunidad también, debemos ser realistas y ajustar nuestras expectativas y ganas de crecer, a la realidad económica, apuntando a sostener con todas nuestras fuerzas lo ya adquirido en relación a servicios y calidad de los mismos, para nuestros jóvenes , de manera mancomunada con el resto de las instituciones, que también están transitando un momento difícil."En la actualidad ya son 26 personas con discapacidad, en su gran mayoría en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica, quienes han encontrado en la institución un hogar donde desarrollarse como personas; además de las tareas d extensión comunitaria que se desarrollan cada año. Dieciséis personas viven de manera permanente y diez concurren durante el día."El Ceibo se enmarca legalmente en la Fundación Hogar, es una institución que no persigue fines de lucro, pero el mantenimiento cotidiano de su estructura es costoso."Las actividades de la institución están financiadas por las siguientes fuentes: aporte desinteresado que mes a mes llega de la cuota que abonan los socios benefactores (ABC); aporte mensual de la Comisión Asesora Municipal del Discapacitado; actividades productivas : Cocina de El Ceibo, Cursos de Cocina abiertos a la comunidad,organización de cenas a beneficio."También realizamos actividades productivas para los jóvenes integrantes del Hogar, propiciando brindar herramientas para su inserción socio-laboral, a través de actividades en la Cocina y los Convenios Municipales para la atención de Plaza Italia, Laureano Maradona, Sargento Cabral; y el Convenio con Nueva Mutual del Paraná para la atención de Plaza Indoamericana y ARPA."Del total de 26 personas solamente 4 tienen el beneficio de Incluir Salud, destacando que hay un atraso del pago de 8 meses, y pagos pendientes también de 3 meses del año 2017. Incluso poniéndose al día estos pagos adeudados tendríamos una merma considerable de ingresos, ya que los mismos no se harán a valores actualizados por los índices inflacionarios. También contamos con un ingreso por un convenio con Minoridad para tres personas. Es decir que de 26 beneficiarios, sólo contamos con ingresos por 7 de ellos."El reciente fallecimiento de Carl-Erich Wiesner - padre del fundador del Hogar Granja- quien presidía la Asociación Freundeskreis Granja El Ceibo e.V en Alemania que regularmente enviaba donaciones, ha hecho mermar este ingreso notoriamente".Los dos emprendimientos productivos importantes en la institución son el Taller de Carpintería y la Cocina.Se desarrollan bajo dos objetivos complementarios, por un lado brindarle a los jóvenes una capacitación en oficios con posibilidad de una real inserción socio laboral, a la vez que producir rentabilidad para continuar con la labor de “El Ceibo”.En 1999 comenzó el Taller de Carpintería, con el propósito de que el oficio sirva al joven para fortalecer su dignidad como individuo en la sociedad y crear vínculos solidarios entre ellos.Los productos se ofrecen a la venta en la sede del Hogar-Granja y en las ferias locales, tanto a particulares como a organizaciones o empresas para regalos corporativos.En el Taller de Carpintería se respetan los tiempos particulares de cada uno de los artesanos que allí trabajan, por ello siempre se toman los pedidos con anterioridad indicando el tiempo necesario para su entrega.De la mano de Hans-Gerd Wiesner, fundador y director del Hogar-Granja y reconocido cocinero internacional, el trabajo de cocina fue creciendo en “El Ceibo”, adquiriendo un prestigio extraordinario en la ciudad.La Cocina de “El Ceibo” es sinónimo de calidad y crédito en su mesa.Cursos de Capacitación, Club Gastronómico y Comida en Casa (Delivery), son las opciones que se ofrecen desde la Cocina de “El Ceibo” para acompañarlo en su mesa."Por la situación expuesta, angustiante para el Hogar, al punto de no saber cómo continuar con la tarea por no poder realmente afrontar los gastos del día a día (alimentación, salud, servicios, honorarios de profesionales), apelamos una vez más a la solidaridad y colaboración de la comunidad, solicitando que no renuncien a la cuota societaria, ya que el mínimo aporte es una contribución importante para sostener el funcionamiento de El Ceibo, y en la medida de la posibilidad de cada uno, poder incrementar dicho aporte.Asimismo, comprando productos de la Cocina de El Ceibo, colabora también con la institución.