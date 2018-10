En consonancia con lo impulsado a nivel nacional en Rafaela hubo una movida protestando por los cambios que se quieren incorporar a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), modificación que genera un intenso debate en las redes sociales y la organización #ConMisHijosNoTeMetas llamó a manifestarse ayer en todo el país en contra de lo que llaman "ideología de género".

En la provincia de Santa Fe diversas instituciones adhirieron a esta protesta. Así, Rafaela fue una de las ciudades donde se convocó a rechazar los cambios al proyecto a través de una concentración en la tarde de ayer en el Parque APADIR, donde hubo bandas en vivo y talleres para padres. Rosario, Esperanza, Santa Fe, Casilda, Tostado también forman parte de esta cadena de movilizaciones en territorio santafesino.

El proyecto de modificación que ya está en condiciones de ser sometido a votación, aún no tiene fecha para ser debatido en Diputados, pero se creía que podría ser tratado en alguna sesión de noviembre.



EN BUENOS AIRES

Agrupaciones pro vida realizaban ayer a la tarde una manifestación frente al Congreso para repudiar la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral, ante lo cual remarcaron que se oponen a que el Estado "imponga un modelo de minoría a la mayoría". Bajo el lema "Con mis hijos no te metas", manifestantes se congregaron sobre la Avenida Entre Ríos, sobre la Plaza del Congreso, para expresar su rechazo a la intención de algunos bloques legislativos que impulsan una modificación para que la educación sexual se incluya en los programas escolares de todas las provincias y también haya contenido vinculado al matrimonio igualitario y la igualdad de género, entre otros aspectos. "Todo lo que corresponde a la ideología de género tiene ´tendenciosidad´. Respetamos la decisión de una persona homosexual, lesbiana, es su vida y son sus decisiones, pero no queremos que por construir derechos para minorías nos impongan y nos cambien el modelo a las mayorías", planteó Néstor Mercado, uno de los organizadores del encuentro. En declaraciones a TN, agregó: "Nos oponemos a que nos impongan un modelo de minoría, que es el 0,14 por ciento, a la mayoría. ¿Por qué nuestros hijos tienen que aprender esa forma de comportarse? Cuando sean grandes les vamos a enseñar a respetar a los homosexuales, a las lesbianas. Pero en la escuela no. Con nuestros hijos en la temprana edad que no se metan" (NA).