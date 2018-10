¿Hay lugar para algún tapado?

Por Diego Corbalán (*)



Los nombres de Mauricio Macri, Cristina Fernández, María Eugenia Vidal y hasta el de Sergio Massa vienen sonando como presidenciables para 2019, con gran intensidad. Pero de a poco, otros dirigentes asoman como posibles contrincantes más allá de que todavía son considerados verdaderos "tapados".

Elegimos a tres figuras de ese lote de "todavía-no-candidatos", aunque con una presencia latente en las mentes y bocas de quienes caminan los pasillos del poder político.

Como venimos haciendo con el equipo de Scidata, analizamos políticamente datos surgidos de las charlas y discusiones en la Web, redes sociales, portales de noticias, blogs y foros de opinión.



ROBERTO LAVAGNA

El exministro de Economía (@RLavagna) es uno de los nombres que vienen repiqueteando con baja pero constante intensidad en los corrillos políticos (en el mundo digital su cuenta en Twitter tiene 132 mil seguidores, un número nada despreciable para un dirigente que suele mantenerse bastante al margen de las discusiones públicas).

Uno de los principales impulsores de Lavagna como candidato es el expresidente Eduardo Duhalde. Durante agosto pasado, su invocación al nombre de Lavagna como posible candidato presidencial para 2019 le mereció una atención en ascenso en el mundo digital.

De acuerdo a la herramienta de Google Trends que mide el interés en la Web, la figura del economista obtuvo su pico de interés (100 puntos, valor más alto alcanzable) el 30 de agosto, para luego volver a números menos elevados.

En cuando a las "pasiones digitales" que despierta Roberto Lavagna, el saldo desde agosto a la fecha es más bien magro.

Del total de menciones digitales, el 86 por ciento fueron neutrales (sin apoyos o rechazos manifiestos mediante hashtags como #alternativaargentina, #frenterenovador o #intratables), un 8 por ciento a favor (#chaumacri y #argentina2019) y el restante 6% en contra (#perucacinemas y #nosomosboludos).



RICARDO ALFONSÍN

El dirigente radical, hijo del expresidente Raúl Alfonsín (@RICALFONSIN) aparece en un contexto digital algo más hostil que el de Roberto Lavagna. Con unos 375 mil seguidores en Twitter, el exdiputado de la UCR viene amagando con dar el portazo en el centenario partido y no son pocos los que le reprochan sus indefiniciones.

Desde agosto de este año hasta estos días, Alfonsín tuvo pocos picos relevantes de interés en la Web y redes sociales.

Durante este octubre en curso, el dirigente radical logró algo más de interés de los internautas argentinos por su figura. Fue a partir de algunos movimientos políticos que dio, como por ejemplo el encuentro con el líder camionero Pablo Moyano.

También provocaron ruido digital sus críticas al gobierno nacional y a la conducción de la UCR, además del anuncio del lanzamiento de un frente progresista junto a Margarita Stolbizer y Miguel Lifshitz.

En cuanto a las pasiones digitales que despierta Ricardo Alfonsín en las redes sociales, su perfil obtiene un 92 por ciento de neutralidad mediante hashtags como #frentesindical, #encuentroprogresista o #lunesintratables.

En tanto, apenas un 3 por ciento tuvo expresiones de respaldo a su figura (#vamosporlademocraciasocial o #hayotroradicalismo) y un 5 por ciento de rechazos (#andatemacri, #nvm o #objetivocristinapresa).



RODRIGUEZ LARRETA

El caso del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (@horaciorlarreta) es particular y distinto a los dos presidenciables anteriores. Con casi 1,5 millones de seguidores, la clave en su caso es la visibilidad de la gestión, rasgo que se advierte en cualquier funcionario con rango ejecutivo, tanto a nivel municipal, provincial o nacional.

En el caso de Horacio Rodríguez Larreta sus supuestas aspiraciones presidenciales para 2019 se vieron alimentadas en estas últimas semanas, al ritmo de la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Tanto los preparativos como el desarrollo del histórico evento en tierras porteñas le merecieron al jefe de una visibilidad mediática y digital en ascenso.

Con picos de 84 puntos, según Google Trends, entre el 4 y el 8 de octubre y de 61 puntos en el cierre del evento, el jueves 18, el mandatario capitalino logró posicionarse en el centro del interés de los medios de comunicación y el mundo digital.

Sin embargo, el componente de la gestión relativiza ese beneficio. Al analizar los hashtags favorables y contrarios a la cuenta @horaciorlarreta, el resultado le es desfavorable al jefe de gobierno porteño:

* hashtags neutrales: 62 por ciento.

* hashtags a favor: 6 por ciento.

* hashtags en contra: 32 por ciento.

Al indagar en los tipos de hashtags que influencian al perfil digital de Horacio Rodríguez Larreta (a favor o en contra) encontramos algunas particularidades.

En los últimos 30 días (del 18 de septiembre a 18 de octubre), poco más de la mitad de las discusiones en las redes sociales que involucraron a la figura del jefe de gobierno de la Ciudad tuvieron que ver con la cuestión de la educación sexual y el aborto (éste es un dato sobre el cual ya reflexionamos en este espacio: lo que en su momento el oficialismo motorizó como discusión política amplia y plural intentando mostrar, un rasgo de respeto institucional por un tema que en sus propias filas encontraba tanto a dirigencia a favor como en contra, resultó ser un búmeran político para Cambiemos).

Un 26 por ciento de los hashtags que involucraron a la cuenta @horaciolarreta tuvieron relación con la gestión en general y distintos debates políticos, en tanto que el restante 22 por ciento correspondió a menciones, charlas y críticas a la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

De los tres candidatos analizados, Horacio Rodríguez Larreta es el dirigente con más visibilidad digital, con más 8.218 menciones en los últimos 30 días.

Lo sigue Ricardo Alfonsín, con 623 menciones y Roberto Lavagna, con apenas 136 (en el mismo período María Eugenia Vidal obtuvo 36.038 menciones y Sergio Massa, 37.727 menciones, números que explican en parte el grado de trascendencia digital de quienes son considerados hoy presidenciables con chances para 2019).

Indudablemente, la poca presencia de los "tapados" en el debate político nacional los deja en un segundo plano de la discusión política presidencial para el año que viene (y no menos interesante es que, apenas aparecen con algunas referencias a dichos debates, logran crecer en visibilidad digital).

Quien decida jugar fuerte para aspirar a la Casa Rosada tendrá que empezar cuánto antes a involucrarse en esos grandes debates nacionales, a fuerza de presencia política, mediática y por supuesto que digital, en la mayor cantidad de plataformas posibles, especialmente Twitter.

Tal vez con la frase mágica "Seré candidato" cada uno de estos tapados pueda encender el "fuego sagrado" que todo postulante necesita.

De los tres dirigentes mencionados, probablemente Horacio Rodríguez Larreta sea el que mejor punto de partida tenga, especialmente por su visibilidad en las redes sociales (visibilidad digital no es igual a popularidad, aunque permite que un candidato logre el requisito mínimo que debe tener cualquier postulante y es el nivel de conocimiento).

Sin embargo, el jefe de gobierno porteño deberá lidiar con el componente de críticas sobre su figura digital por la gestión de gobierno, algo que impacta en cualquier gestor público en ejercicio del gobierno como Mauricio Macri en Nación y María Eugenia Vidal en Provincia.



(*) Con la colaboración del equipo de Scidata.