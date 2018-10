Mutuales y cooperativa no pagarán el Impuesto a las Ganancias

Así lo destaca un parte de prensa difundido en la semana anterior. En el documento se pone de relieve que en definitiva, Cambiemos aceptó mantener las exenciones del impuesto para esas entidades dando marcha atrás con lo que se establecía en el Art. 85 del Presupuesto. Se incluye un impuesto al patrimonio.En el marco de la discusión del proyecto de Presupuesto 2019, el oficialismo aceptó mantener las exenciones al pago de Ganancias para mutuales y cooperativas, aunque se incorporó una contribución patrimonial especial que deberán abonar las más grandes.De esta manera, Cambiemos dio marcha atrás respecto de su pretensión inicial de incorporar a cooperativas y mutuales al régimen de pago del Impuesto a las Ganancias, contemplado en la redacción original del artículo 85 del proyecto de Presupuesto.En cambio, se incluirá un impuesto especial al patrimonio con una alícuota progresiva, que dejará exentas a las pequeñas y medianas cooperativas y mutuales.Durante la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, su presidente Luciano Laspina (PRO) explicó que la idea es generar un "mínimo patrimonial", y estimó que de las 1400 cooperativas del país, "más de 1200 no van a pagar el impuesto especial al patrimonio"."Por supuesto no vamos a recaudar lo mismo que con el artículo anterior, pero vamos a cumplir con los dos principios solicitados: no incluirlas en el impuesto a las Ganancias", afirmó Laspina ante un requerimiento del diputado del Frente Renovador Marco Lavagna.