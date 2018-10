Agredieron a un agente de la GUS

Un agente de la guardia Urbana Sunchalense fue agredido por personas en inmediaciones de calle Ameghino en pleno centro de la ciudad. Al menos se contabilizaron 2 sujetos, ebrios, que arremetieron ante un efectivo de 38 años por advertirles que no podía consumir alcohol en la vía pública.

Fue en la madrugada de sábado, allí se encontraban al menos 10 personas bebiendo alcohol en la vía pública, por lo que deciden hacerles saber que está prohibido consumir en la calle y que debían retirarse. Los mismos comienzan a insultarlos y hacen caso omiso al pedido.

Los Agentes se retiraron para seguir el recorrido de patrullaje por la ciudad, regresando a los pocos minutos, para solicitarles nuevamente que dejen de tomar alcohol y se retiren.

La situación se complicó aún más, ya que estos no hacían caso al pedido y no solo hubo insultos sobre los agentes, sino que además hubo agresión por parte de 2 sujetos, que terminan con una denuncia hecha por la víctima en la Comisaría tercera.

Se recuerda que por ordenanza, ésta prohibido consumir alcohol en la vía pública y está prohibida la venta de alcohol fuera de horario y a menores por parte de los comercios.



PRESO TRAS PROCEDIMIENTO

POR DROGAS

Personal de la UR XIII de Policía en la madrugada de ayer detuvo a un ciudadano, y secuestró droga, varios teléfonos celulares, una balanza de precisión y dinero en efectivo, tal lo puesto en conocimiento -en forma primaria, dado que continúan las diligencias investigativas.