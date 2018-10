Entre los motivos sobre el por qué los ejecutivos municipal y provincial no ejecutan muchos proyectos sancionados, los entrevistados afirman que se debe a la burocracia estatal, a la falta de recursos económicos, a que tienen otras prioridades para atender, como así también no se dan las respuestas a los pedidos de informes porque se ven incomodados por las preguntas, debido a cuestiones administrativas poco claras y a obras que no hicieron.