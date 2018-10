Dapero festejó en San Luis

Nicolás Dapero se quedó este domingo con la décima fecha del TC2000 en San Luis y se prende en la lucha por el certamen. El joven piloto de Buenos Aires ya había ganado un sprint, pero esta es su primera victoria en una final. Segundo fue Hernán Palazzo y tercero Mariano Pernía. El experimentado Marcelo Ciarrocchi largó adelante y en la primera curva no dejó ni que se ilusione Nicolás Dapero que tuvo que ponerse detrás. En mitad de pelotón cada uno buscaba ponerse en la fila india y eso generó algunos toques mínimos, pero de carrera. Hasta la vuelta ocho se mostraba una carrera lineal, pero Dapero le comenzó a descontar vuelta a vuelta y a partir de ahí fue un mano a mano entre dos pilotos con pasado en el exterior. Antes de ingresar al giro 11, Ciarrocchi entró a la recta por el paso y como venía ingresó a boxes. Parecía que el inconveniente era en un neumático, pero evidentemente no había perdido presión y el problema era otro. Era la oportunidad de Ciarrocchi para descontar e incluso irse puntero pero la suerte no lo acompañó una vez más. La victoria se la llevó Dapero, seguido por Hernán Palazzo y Mariano Pernía. El campeonato lo dejó a Martín Chialvo adelante con 308 puntos, seguido por Ciarrocchi con 286 y Pernía también con 286. La próxima fecha será el 18 de noviembre en el autódromo de Rosario.