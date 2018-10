Prepararse para los 80 años… hay CAFE

Ferrocarril del Estado comienza a preparar sus 80 aniversario a celebrarse el próximo año y, para ello, la comisión directiva reunió un grupo de ex directivos e hinchas reconocidos para que convoquen a más de sus pares para trabajar en un cumpleaños sin precedentes, donde dará inicio el día de su aniversario número ochenta, el 15 de mayo de 2019 para continuar de agasajos, recuerdos, ceremonias y reencuentros en todo el venidero año.Este nuevo grupo, conformado para llevar a cabo dicho anhelo se reunió el pasado viernes 26 y pretende reunir no sólo el apoyo de su gente, sino abrir sus puertas para el trabajo, para crear ideas y poder realizarlas, lograr compromisos, diseñar tareas laborales y, lo más significante, reencontrarnos.En un momento de la reunión se escuchó: “80 años no se cumple siempre y yo no creo llegar a los 100” final con risas conmovidas…, palabras de Jorge Meneghello con sus 67 años de puro corazón rojo con bichitos colorados.Quien suscribe, sabe lo difícil que es quedarse sin recuerdos, sin alguien a quien preguntar, y les aseguro, me sentí dichoso de escucharlos a todos. Ver las camisetas, estar al lado de una gloria como el chueco Clementz, verlo eufórico de afirmaciones al hincha (perdónenme el atrevimiento) más reconocido: Boita Villarreal, a ex presidentes contar sus carencias en el cargo y respirar Ferro, verlo lindo, armonioso, decorado, digno de recorrer, con proyectos, como este. Por eso convocamos, por intermedio de su presidente, Flavio Barolo y la honorable comisión directiva, el próximo miércoles 1 de noviembre, en las inmediaciones del club Ferro para celebrar la segunda reunión en la secretaria del club y así cumplir nuestros sueños… un año de festejo con un club bien puesto y abierto.