Unión regresó al triunfo y es el único puntero

Sin sobrarle nada, pero se quedó con los tres puntos y es el líder de la Zona 2 del Federal A. Unión de Sunchales venció a Sportivo Las Parejas por 1 a 0, como local, en el comienzo de la segunda rueda y aprovechó el empate de Gimnasia de Concepción en Pergamino para instalarse sin acompañantes en la cima de las posiciones. Una vez más, el rafaelino Joaquín Molina fue el artífice de la victoria con su gol convertido a los 22 minutos del primer tiempo.

El Bicho Verde había quedado golpeado por la caída en casa ante Defensores de Villa Ramallo y no podía permitirse un nuevo traspié. Por eso casi no dejó llegar al elenco visitante hasta las narices de González, reemplazante de Aguiar.

La escuadra de Adrián Tosetto estuvo cerca de ampliar las cifras de contragolpe en el segundo tiempo, pero no tuvo precisión en Molina y Valdivia, sumado a un par de buenas intervenciones de Rébora.



UNION 1 - LAS PAREJAS 0

Cancha: De la Avenida.

Arbitro: César Ceballo.

Unión: Gonzalo González; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Rafael Nicola y Lucas Medina; Álvaro Aguirre, Diego Calgaro, Federico Boasso (Matías Valdivia) y Nicolás Vittarelli Góngora; Facundo Cabral (Matías Sarraute) y Joaquín Molina (Alejandro Reyna). DT: Adrián Tosetto.

Sportivo Las Parejas: Emilio Rébora; Daian Vocos, Marcos Fissore, Sebastián Hernández y Juan Acosta; Diego Méndez (Johann Laureiro), Diego Yacob (Brian Meza), Facundo Fabello y Román Yassogna; Daniel Salvatierra y Maximiliano Bocchietti. DT: Nahuel Martínez.

Gol: 22' PT Joaquín Molina (U).



LOS DEMAS PARTIDOS

En esta fecha se dieron estos restantes marcadores en la Zona 2: Douglas Haig 1 (Cristian Duma) - Gimnasia de Concepción del Uruguay 1 (Luciano Leguizamón); Defensores de Pronunciamiento 1 (Ricardo Acosta) - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 1 (Franco Olego); Juventud Unida de Gualeguaychú 2 (Rubén Piaggio y Lucas de León -p-) - Camioneros 3 (Leonardo Vitale, Jorge Gonzalez y Laureano Tello). Libre: Atlético Paraná.

Posiciones: Unión 17 puntos; Gimnasia 15; Defensores de Villa Ramallo 13; Camioneros y Las Parejas 11; DEPRO y Douglas Haig 9; Atlético Paraná 8 y Juventud de Gualeguaychú 7.

Próxima fecha (11°): Sp. Las Parejas vs. DEPRO; Camioneros vs. Unión de Sunchales; Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Juventud de Gualeguaychú y Atlético Paraná vs. Douglas Haig. Libre: Defensores de Villa Ramallo.