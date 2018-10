Hamilton, pentacampeón, alcanzó a Fangio

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se proclamó este domingo campeón del mundo de la Fórmula 1 por quinta vez tras quedar cuarto en el Gran Premio de México que ganó el holandés Max Verstappen en el Autódromo Hermanos Rodríguez y así igualó al mítico Juan Manuel Fangio. Verstappen ganó por segundo año consecutivo en México, pero los reflectores apuntaron a Hamilton por su coronación.A sus 33 años, Hamilton ha conquistado su quinto título mundial -después de coronarse en 2008, 2014, 2015 y 2017- y ha dado alcance al mítico expiloto argentino Juan Manuel Fangio, quien se consagró en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. "Es un momento increíble y surreal, poder igualar a Fangio con Mercedes, al igual que lo hizo él", celebró Hamilton tras proclamarse campeón. Sin embargo, el británico admitió que su carrera no fue la ideal. "Ha sido una carrera difícil, empecé bien, pero después no sé qué pasó. He tenido problemas y ya sólo intenté aguantar como fuera. Agradezco a mi equipo por lo bien que reaccionaron", comentó Hamilton.Arrancó la carrera y el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) perdió muy pronto el liderato, para dar lugar a la persecución de Hamilton a Verstappen. El holandés voló sobre el asfalto y llegó a tener una considerable ventaja de más de 13 segundos sobre Hamilton mientras fue segundo. Por su lado, al español Fernando Alonso (McLaren) se le acabó muy pronto la competencia y fue el primero en abandonar, en la quinta vuelta. Unos fragmentos que salieron del alerón delantero de Esteban Ocon (Force India) en la largada dañaron al monoplaza del español. En la novena vuelta los pilotos comenzaron a tener problemas con los neumáticos. Hamilton tuvo problemas con los ultrasuaves por "frágiles" y cambió por superblandos.Después de 20 vueltas, la sorpresa era el mexicano Sergio Pérez (Force India) que se colocó séptimo luego de haber sido número 13 en la parrilla de salida. Sin embargo, Pérez abandonó en la vuelta 41. "El lugar 7 lo teníamos en la bolsa, pero nos quedamos sin frenos", lamentó el mexicano. Vettel que buscaba el milagro, se le adelantó a Hamilton en la vuelta 39, para ponerse como segundo. En la 47, Hamilton bajó al cuarto lugar. El británico perdió pista en una curva y Ricciardo le ganó la tercera posición. Después, el australiano adelantó a Vettel y parecía que el Gran Premio de México sería asunto exclusivo de los dos volantes de Red Bull. No fue así. Ricciardo abandonó en la 62 por problemas con el motor. Así, Verstappen no tuvo contratiempos y se llevó la bandera a cuadros, escoltado por los dos Ferraris. Vettel fue segundo y el finlandés Kimi Raikonnen relegaron a Hamilton hasta la cuarta posición.Con dos carreras por delante en el serial (Brasil y Abu Dabi), Hamilton es líder inalcanzable con 358 puntos, seguido por el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) que terminó segundo en México y acumula 294 unidades. Después de empatar los cinco títulos del argentino Fangio, por delante de Hamilton queda el alemán Michael Schumacher que ganó siete.