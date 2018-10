Alberto Fernández defendió a Cristina

BUENOS AIRES, 29 (NA).- El ex jefe de Gabinete Alberto Fernández defendió ayer Cristina Kirchner al asegurar que si el hotel que la ex presidente le rentaba a empresas contratistas del Estado "estaba vacío o lleno era un problema del que lo alquilaba".

De esta manera, el ex funcionario nacional cuestionó la causa Los Sauces y sostuvo que la denuncia "nada tienen que ver con lo que sale en los diarios".

"En verdad, Néstor compra un hotel que supuestamente le daba un servicio a Aerolíneas Argentinas, que siempre paraba ahí, antes de que lo tuviera Cristina y ahora también lo sigue haciendo", resaltó.

En cuanto a las habitaciones que contrataba Lázaro Báez, Fernández opinó que "no fue la mejor decisión" que tomó el matrimonio presidencial, pero aclaró que si los cuartos "estaban vacíos o llenos era problema del que los alquilaba".

"Pueden haber habido, como de hecho ha habido porque hay condenas, hechos de corrupción que generaron tragedias tan grandes como la de Once, pero tardaríamos más tiempo en decir todas las cosas buenas que se hicieron", resaltó, visiblemente enojado, el ex funcionario kirchnerista durante una entrevista en Radio Mitre.

No obstante, el ex jefe de Gabinete reclamó que "los que robaron se hagan cargo y respondan ante la justicia", pero pidió "que se haga siguiendo las normas del Derecho".

"Un mes antes de que salieran a la luz, yo sabía de la causa de los cuadernos y me callé la boca porque pensé que tenían la oportunidad para entender la trama de carterización en la Argentina", agregó.

Por otra parte, Fernández explicó que trabaja para "construir una oposición que le proponga algo mejor" que el oficialismo y consideró que en ese armado "no se puede prescindir de un dirigente que tiene tanto nivel de adhesión" como la ex presidenta.

"Yo no creo que (el presidente Mauricio) Macri esté muy contento con (la diputada Elisa) Carrió, que le recuerda constantemente que en su familia hay delincuentes, pero está con ella para atraer votos", señaló.