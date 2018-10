Moreau: "Pichetto debería ser el jefe de gabinete de Macri"

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El diputado nacional del Frente para la Victoria Leopoldo Moreau embistió ayer contra el jefe de senadores del bloque Justicialista, Miguel Pichetto, y remarcó que por sus expresiones contra la protesta social frente al Congreso "debería ser el jefe de Gabinete" del presidente Mauricio Macri.Al hacerse de las polémicas declaraciones del rionegrino a favor de la deportación de los extranjeros detenidos durante la movilización del pasado miércoles, Moreau lo etiquetó como uno de "los Bolsonaro argentinos".Según indicó, la comparación con el dirigente brasileño de extrema derecha no es exagerada ya que "cada vez van corriendo más la frontera de la persecución, la estigmatización, la represión"."La única diferencia con Bolsonaro es que es un ex militar retirado, pero después, no dice cosas muy diferentes a las que están empezando a decir en nuestro país", señaló al respecto."El senador Pichetto debería formar parte del Gabinete de Macri. No sé qué hace en el Senado, debería ser jefe de Gabinete.Hace algunas semanas soñó con serlo cuando se rumoreaba que lo iban a desplazar a Peña", indicó.En declaraciones a radio Futurock, Moreau tildó de "insólito" que se exprese en esos términos alguien que "dice venir del peronismo"."Se plegó a (Rogelio) Frigerio y a Patricia Bullrich diciendo que había que echar a los extranjeros. Eso es un desconocimiento de la ley. Usted no puede echar a nadie automáticamente hasta que no se pruebe un delito", explicó.Para el dirigente kirchnerista de extracción radical, "el hecho de ser extranjeros no los inhibe de caminar las calles de la Argentina, incluso a participar de una manifestación".Advirtió que para deportarlos de manera automática habría que reinstalar la ley de Residencias de 1904 que "los gobiernos conservadores y fraudulentos de aquella época aplicaron a nuestros bisabuelos".Sobre los incidentes en el Congreso mientras se debatía el presupuesto 2019, Moreau señaló que "toda la parodia" con supuestos infiltrados para "dar pie a la cacería" de manifestantes por parte de fuerzas de seguridad tuvo "como objetivo tapar la intervención de (Axel) Kicillof y desviar la atención"."Los 15 encapuchados que inician estas cosas nunca van preso.Si dan pie a una cacería en la que detienen a militantes o ciudadanos que habían ido a participar", analizó.A su entender, el presupuesto impulsado por el Gobierno "va a provocar una masacre social", ya que se trata de una iniciativa cuyo único propósito es "garantizar el pago de intereses y capital de la fenomenal deuda externa que tomó el gobierno de Macri"."Es un presupuesto que va a deprimir la economía argentina mucho más de lo que ya viene deprimida, que la rueda económica de la Argentina quede totalmente paralizada", lamentó, y pronosticó que "va a haber una oleada de despidos, sobretodo en el sector privado".Al referirse al futuro político inmediato, confió en que "a esta altura no va a resultar muy difícil ganarle a Macri"."A esta altura no nos va a resultar muy difícil ganarle a Macri. A esta altura eso puede ser relativamente fácil por la caída en picada de la imagen de Macri y de la gobernadora (María Eugenia) Vidal. Lo verdaderamente difícil va a ser reconstruir el país devastado que nos deja Macri", cerró.