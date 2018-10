Empató Los Andes, próximo rival que tendrá la "Crema"

Los Andes, el próximo rival al cual Atlético de Rafaela lo estará visitando el sábado, igualó ayer 1 a 1 en su visita a Olimpo de Bahía Blanca, por la octava fecha de la B Nacional.

Axel Rodríguez, a los 8 minutos del primer tiempo, puso en ventaja al aurinegro. En tanto, Gustavo Turraca lo igualó para el milrayitas a los 40m. de la segunda etapa.

De esta manera, el conjunto bahiense sumó su primer empate en el torneo. Quedó en el 17° puesto de la tabla, con 7 puntos.

Este resultado le impidió abandonar la zona de descenso entre los equipos del Interior, lugar que comparte con Central Córdoba de Santiago del Estero. Justamente, el próximo rival de Olimpo será el elenco santiagueño, al que visitará el próximo domingo 4 de noviembre.

Por su parte, Los Andes, sigue sin poder ganar en lo que van del torneo y ya suma 13 juegos sin sumar de a tres con seis empates y siete derrotas.



Otros resultados de ayer: Nueva Chicago 0 vs Almagro 0, Guillermo Brown 0 vs Central Córdoba 0, Mitre de Santiago del Estero 2 (Ruiz y Quinteros) vs Santamarina de Tandil 2 (González Metilli y Prudencio), Independiente Rivadavia 1 (Asenjo) vs Arsenal 1 (Pons e/c).



Principales posiciones: Sarmiento 20, puntos, Chicago 19; Arsenal 15; Independiente Rivadavia 14; Almagro 14; Mitre 14; Brown (A) 13; Gimnasia Mza. 11; Atlético de Rafaela 10; Platense 10; Ferro 10.