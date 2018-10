Unión necesita la recuperación

Empieza la segunda rueda en el torneo Federal A. Unión de Sunchales irá por la rehabilitación como local frente a Sportivo Las Parejas, luego de haber perdido en el cierre de la primera rueda en su reducto frente a Defensores de Villa Ramallo. El encuentro, por la décima fecha de la Zona 2, se disputará esta tarde a las 17.30 con el arbitraje del cordobés César Ceballo.

El Bicho Verde tiene un plantel largo y con variantes, que su entrenador Adrián Tosetto intenta ir consolidando, peleando en los primeros lugares del grupo. Su rival tiene también la aspiración de pelear la clasificación, motivo por el cual se esperan 90 minutos de mucha intensidad.



LOS DEMAS PARTIDOS

A las 16, Douglas Haig de Pergamino vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Jonathan Correa (Córdoba); Defensores de Pronunciamiento vs. Defensores de Villa Ramallo, Esteban Nasier (Chascomús) y Juventud de Gualeguaychú vs. Camioneros de Luján, Rodrigo Rivero (Santiago del Estero). Libre: Atlético Paraná.

Posiciones: Gimnasia y Unión 14 puntos; Defensores de Villa Ramallo 12; Sp. Las Parejas 11; Camioneros, Atlético Paraná, DEPRO y Douglas Haig 8; Juventud 7.