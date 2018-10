Sarmiento ganó y es puntero

Sarmiento de Junín se convirtió ayer en puntero de la Primera B Nacional al vencer 2 a 1 a Villa Dálmine, en un partido válido por la octava fecha de la categoría. En Junín, el "Violeta" comenzó arriba en el marcador gracias a un gol de Matías Ballini, a los 11 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Sarmiento dio vuelta el resultado a través del ex delantero de Atlético de Rafaela, Nicolás Orsini, a los 5 y 8 de la segundo tiempo. Además, Platense, que sube en la tabla, obtuvo un triunfo resonante al vencer por 2 a 0 a Ferro Carril Oeste en condición de visitante. Los goles fueron convertidos por Elías Borrego, a los 43 minutos del primer tiempo, y Agustín Palavecino, a los 38 del complemento. Por su parte, Brown de Adrogué le ganó 1 a 0 como local a Gimnasia y Esgrima de Mendoza con tanto de Nicolás Banegas, a los diez minutos del segundo tiempo.

Para este domingo, Nueva Chicago buscará recuperar la punta cuando sea local frente a Almagro, en el estadio "República de Mataderos), desde las 15:05, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. En Puerto Madryn, Guillermo Brown tratará de salir del fondo de la tabla cuando reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero, a partir de las 16:00, con Gerardo Méndez Cedro como juez. Independiente Rivadavia de Mendoza buscará ganar en su casa ante la visita de Arsenal, desde las 17:00, siendo Jorge Brogi el árbitro. El último partido será el que disputen Mitre de Santiago del Estero y Ramón Santamarina de Tandil, desde las 17:30 y con Luis Lobo Medina arbitrando. Mañana se enfrentarán Morón vs. Defensores de Belgrano; Chacarita vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy y el martes completarán Quilmes vs. Agropecuario, recordando que Atlético de Rafaela tiene fecha libre.

Principales posiciones: Sarmiento 20 puntos; Nueva Chicago 18; Arsenal 14; Brown (A), Ind. Rivadavia, Almagro y Mitre 13; Gimnasia (M) 11; Atlético, Platense y Ferro 10.