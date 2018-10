Clásico sin Messi ni Ronaldo

El Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este domingo (a las 12:15 hora argentina) en el primer Clásico liguero de la temporada española sin Leo Messi ni Cristiano Ronaldo en una década y con el técnico blanco, Julen Lopetegui, en la cuerda floja. Hay que remontarse al año 2007 para el último Clásico entre ambos colosos del fútbol español en que no estuvieron ni el actual capitán azulgrana, lesionado para el pasado domingo, ni el astro portugués, ahora estrella de la Juventus. Pero aún con la falta de Messi y Cristiano, el duelo por excelencia de la Liga española se presenta igual de apasionante y pocos creen en no ver goles el domingo en el Camp Nou. El Clásico sólo ha acabado una vez con empate sin goles en el Siglo XXI, en noviembre de 2002, y Benzema se perfila como una de las principales bazas blancas para que eso no se repita, mientras en el lado contrario, los culés esperan que Luis Suárez tome el relevo goleador de Messi, lesionado en su brazo. El Barça llega a este encuentro buscando una victoria que le mantenga líder de la Liga española, mientras el Real Madrid espera un triunfo que despeje dudas sobre su juego y le permita acercarse a un punto del Barça, del que le separan cuatro unidades. Por su parte, el Atlético de Madrid se puso provisionalmente líder de la Liga este sábado tras ganar 2-0 a la Real Sociedad en el Metropolitano en la 10ª jornada. Diego Godín abrió el marcador rematando un balón suelto en el área (45), antes de que Felipe Luis marcara un gol por la escuadra (60) para hacer el 2-0 y dar la victoria al Atlético. Los rojiblancos arrebatan provisionalmente el liderato al Barcelona -19 puntos frente a 18-.