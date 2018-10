River venció a Aldosivi y Boca perdió en La Plata

Sin sobrarle nada, un River con casi todos suplentes venció ayer 1 a 0 a Aldosivi en el estadio Monumental y llega con un triunfo al partido clave frente a Gremio de Porto Alegre, por la revancha de una de las semifinales de Copa Libertadores. El único gol fue convertido por el juvenil Cristian Ferreira, a los 10 minutos del segundo tiempo, luego de un potente tiro desde afuera del área que fue a parar a un ángulo. Ambos equipos terminaron con diez hombres por las expulsiones de Leonel Galeano y Lucas Martínez Quarta, a los 4 y 22 minutos del complemento, respectivamente. Más allá de que la última palabra la tendrá el entrenador Marcelo Gallardo, algunos futbolistas como Lucas Pratto e Ignacio Fernández, que podían tener chances de estar en Brasil el martes desde el inicio, tuvieron una actuación como para continuar en el banco de suplentes en la Copa.

En tanto, un Boca alternativo no tuvo reacción y perdió contra Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 1, en el bosque platense, en la continuidad de la 10ª fecha del torneo de la Superliga. El "lobo" se impuso con los goles de Lorenzo Faravelli, a los 10 minutos, y Maximiliano Comba, a los 5 del complemento, aunque a los 44 del inicio había igualado Cristian Espinoza para el "xeneize". Esta es la tercera caída del equipo de Guillermo Barros Schelotto en el torneo, aunque tiene la mente en el partido revancha por las semifinales de la Libertadores que disputará el miércoles en Brasil ante Palmeiras, donde se impuso 2 a 0 en el partido de ida disputado en la Bombonera. Por su parte, Gimnasia, que ya había eliminado al Xeneixe de la Copa Argentina, consiguió su cuarto triunfo en la Superliga. Al cierre de nuestra edición se enfrentaban anoche Unión vs. Godoy Cruz y Talleres vs. San Martín (T).



CLASICO AL MEDIODIA

Ya este domingo, luego de haber perdido el invicto en un partido increíble frente a San Martín de Tucumán, Racing buscará la recuperación en el clásico ante San Lorenzo, frente a quien defenderá su condición de líder de la Superliga. El encuentro será a partir de las 11:00 en el estadio "Presidente Perón" de Avellaneda, con arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de TNT Sports. Pese a la mencionada caída en Tucumán, Racing empezó la fecha como líder, a la espera de lo que ocurra con Unión de Santa Fe, gracias a los 20 puntos obtenidos hasta el momento. Mientras que el Ciclón viene de ganarle como local a San Martín de San Juan y está a 10 puntos de la Academia, con lo cuál tratará de acortar distancias. Además, Independiente, entonado por victorias con buenas actuaciones, afrontará una visita de riesgo cuando enfrente como visitante al invicto Atlético Tucumán (16 puntos), desde las 20 en el estadio "Monumental José Fierro", con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación de Fox Sports Premium. El elenco de Avellaneda, que llega de ganarle a Huracán como local (3-1) con una destacada labor, tiene 13 puntos y se ubica a siete del líder Racing. Tras su eliminación de la Copa Libertadores a manos de River, el certamen local es el único frente que tiene por delante el "Rojo". Mientras tanto, los restantes partidos de hoy son los siguientes: a las 13:15, Patronato vs. Rosario Central; a las 15:30, Vélez vs. Belgrano y a las 17:45, Banfield vs. Estudiantes.