"Ponguito", de Sunchales a Sin Codificar en Telefé

"Ponguito y Foquito, un encuentro que quedará grabado en la historia de la televisión argentina" fue uno de los títulos elegidos por la producción del programa humorístico de Telefé, "Peligro Sin Codificar", para referirse al segmento que protagonizaron el sunchalense Miguel Angel Pongolini, popularmente conocido como "Ponguito", y el reconocido y versátil actor y humorista, Pichu Straneo.

Este ciclo de humor disparatado que se emite por Telefé los sábados de 13 a 15 con la conducción del ex Video Match, Diego Korol, cuenta con un segmento denominado "Virales de la web" en el que se hacen eco de lo que pasa en el universo de las redes sociales. Al menos este año se viralizaron breves videos de Ponguito, autodenominado como el "el rey de la yarará" y que creó figuras como la "comadreja enojada".

En Sunchales se había anunciado la presencia de Ponguito en la pantalla grande del canal de la televisión argentina que suele ganar el rating mes a mes. Pasadas las 14:30 hs. fue anunciado el personaje de la Ratita, interpretado por Nazareno Móttola -conocido también por formar parte del elenco de los programas de Susana Giménez-, que llegaba con un amigo invitado. Mientras se podían ver en las pantallas gigantes al sunchalense, fue anunciado por el propio Korol como si fuera una gran figura de la tv nacional tras lo cual estalló una ovación de la tribuna.

¿Quién es Ponguito? El sitio de noticias www.movilquique.com.ar ensayó una descripción. "Miguel Ángel Pongolini, una persona que no tiene problemas con nadie, siempre humilde, amigo de todos, actualmente trabaja realizando limpieza a 10 comercios e instituciones de nuestra ciudad, desde las 07:00 de la mañana, hasta las 18:00 hs., con su bicicleta roja, con el balde, la escoba y el plumero, va de un lado a otro para ganarse la vida y poder pagar el alquiler, que lo cobija" señala con todos los detalles. "Luego de esa tarea tan complicada que tiene, el cansancio del día, todavía le quedan fuerzas para aprovechar las pocas horas o minutos que le restan y así cumplir con las grabaciones de los videos que le solicitan a diario, desde cualquier parte del país" agrega.

"Así es la vida del Pongo de Sunchales, que sin querer, está viviendo una de las mejores etapas de su vida", concluye el sitio sunchalense.

Ponguito estuvo casi 10 minutos al aire de Telefé. Habrá que ver qué impacto tiene en su vida esta participación en un programa como Peligro, Sin Codificar que inventa todo tiempo personajes cercanos a lo absurdo para sostenerse. Y mal no le va.