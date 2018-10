Cartelera del domingo

"Amor de vinilo" Comedia - Drama.+13 años .Viernes a martes a las 21:30, subtitulada; excepto el domingo 28 que no habrá función. Entrada general $ 90. "Acusada". Drama + 16 años. Espacio INCAA. Viernes a martes a las 19:30, excepto el domingo 28 que no habrá función. Entrada general $ 40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $ 20. "Animales en apuros" 2 D (Rusia, 2018). Infantil - Animación. ATP. Viernes a martes a las 18, doblada, excepto domingo 28 que no habrá función. La entrada tiene un valor de $ 90.





Escalofríos 2 2D +13. A las 16;30E; 19:00E. Venom 3 D +13 con reservas. A las 17:00E; 19:30E; 22:00E. El potro: lo mejor del amor 2D +16 a las 22:15E. Christopher Robin 2 D ATP a las 18:00E. ALFA 3D +13. A las 20:00E; 22:10E; 00:40S . Pie pequeño 3D ATP. A las 16:00E; 18:00E. Halloween 2D+16. A las 20:00E; 22:10E.. Entradas 2D $ 110; 3 D $ 120.



Domingo

00.03: Somos rock

00.30: In Haus

01.00: Por tu salud

01.30: 100x100 arquitectura

02.30 Canto al trabajo

03.00: DAC

03:30: Sin Mordaza

04.00: Debate

04.30: El show de Carlitos Román

06.30: Identidad regional

07.30: Campo e industria

08.00: Misa del padre Ignacio

09.30: Somos Debate

10.30: Cartelera inmobiliaria TV

11.00: Concepto hogar

11:30: Supersaludable

12.00: Princesas

12.30: El show de Chsipita

13.00: Canto al trabajo

13.30: Nota 22.com

14.30: Por tu salud

15.00: El show de Carlitos Román

17.00: In Haus

17.30: Chauchas con dulce de leche

18.30: Identidad regional

19.30: Rafaelinos por el mundo

20.00: Ciudadanos

21.00: Magdalena y el país

22.00: 100x100 Arquitectura

22:30: El bunker

23.00: Sin mordaza