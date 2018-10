Rafaela marcha contra la ideología de género

La polémica por los cambios que se quieren incorporar a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) genera un intenso debate en las redes sociales y la organización #ConMisHijosNoTeMetas llamó a manifestarse hoy en todo el país en contra de lo que llaman "ideología de género".

En la provincia de Santa Fe diversas instituciones adhirieron a esta protesta. Así, Rafaela será una de las ciudades donde se convoca a rechazar los cambios al proyecto a través de una concentración en el Parque APADIR desde las 15 hs., donde habrá bandas en vivo. Rosario, Esperanza, Santa Fe, Casilda, Tostado también forman parte de esta cadena de movilizaciones en territorio santafesino.

"Vamos al Congreso a decirles a los legisladores que no queremos que adoctrinen a nuestros niños. Queremos una educación sin ideología de género", señala la organización en su cuenta oficial de la red social Facebook, en donde además informan sobre todos los puntos del país en el que se manifestarán.

El viernes pasado, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, había considerado que la ESI, que fue sancionada en 2006 "es buena" y que "no necesita reforma", al referirse a la intención del Congreso de introducirle modificaciones.

El 4 de septiembre pasado, tras una tensa reunión de comisiones, la Cámara de Diputados firmó un dictamen de mayoría respecto al proyecto de ley que declara a la ESI de orden público, para que los contenidos curriculares sean de aplicación obligatoria en todas las escuelas del país y que su enseñanza no quede librada a la voluntad de las provincias.

Con respecto a ese punto, el ministro expresó:"Se debe respetar el derecho de las familias y el ideario de cada escuela".

Además, el ministro salió al cruce de versiones difundidas a través de las redes sociales: "No se enseña masturbación, no se explica el acto sexual en el nivel inicial". .

El proyecto de modificación que ya está en condiciones de ser sometido a votación, aún no tiene fecha para ser debatido en Diputados, pero se creía que podría ser tratado en alguna sesión de Noviembre.

Este domingo a las 17:00, acompañando a la manifestación en el Congreso estará presente el titular del Partido Celeste Provida, Raúl Magnasco. "Esta movilización es la exigencia de un pueblo cansado de las mentiras, y de los intentos de cercenar derechos de este Gobierno. Primero quisieron instalar el aborto, y ahora imponer ideología de género en las escuelas contrariando toda normativa vigente y sobre todo los tratados internacionales sobre derechos humanos", sostuvo el dirigente. Y agregó: "El Estado debe respetar el derecho humano de los padres a elegir la educación de sus hijos, libre de ideologías y criterios sectarios impuestos por minorías".

En tanto, desde la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) emparentaron el nuevo proyecto con "estados totalitarios". "Alertamos que se intenta introducir una ideología de género sin base científica ni biológica que pretende imponer contenidos disparatados y eliminar el disenso, actitud propia de los estados totalitarios", afirmó la entidad religiosa. .