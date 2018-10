Familia: ¿modelo 2018?

Debo aclarar que personalmente la familia es la institución más importante de la sociedad. ¿Por qué? Porque si nos analizamos cada uno de nosotros, advertimos que traemos huellas, marcas y personalidades que se formaron en el marco de una familia. No soy psicóloga, pero si señalo que uno adopta rasgos que provienen desde que nacemos, nos formamos en una casa con una familia de sangre o no, ensamblada, es decir se unen personas que vienen de distintas realidades y así mismo conviven perfectamente. ¿En qué incide la familia en la conformación y desarrollo de una persona? Creo que mucho...analicemos...si un niño se cría en una familia en donde habitualmente se delinque, se trafica con narcóticos, se practica violencia de género, se grita por cualquier motivo, se miente siempre para zafar o para mostrar lo que no se es, muy difícilmente pueda aprender otra cosa, aunque a veces hay personas que gracias a la intervención de un grupo diferente de amigos, un grupo de parroquia, un equipo deportivo, cambia radicalmente el modo de vida con el que convivió.

En otro orden de cosas, hay familias que aparentemente están muy bien, casados legalmente, con hijos, con una casa, trabajo y sin embargo sus hijos consumen drogas, o participan en toma de colegios, en marchas violentas, o en acciones que lastiman a terceros o hacen bullying. Nos preguntamos ¿por qué pasan estas cosas? Analizando la realidad actual, observo que los padres trabajan cada uno en lo suyo, intensamente, dejan la comida hecha, notitas en la heladera y los hijos se crían a veces muy solos y buscando respuestas a preguntas complejas, fuera de su casa y se van enganchando en hechos, acciones y reacciones que a veces los mismos padres no pueden o no saben resolver. Por la sensación de culpabilidad los padres aceptan conductas que bajo ningún punto de vista son aceptables en niños, adolescentes y no tan adolescentes.

Dice Juan Pablo II: "El futuro depende, en gran parte, de la familia, lleva consigo el porvenir mismo de la sociedad; su papel especialísimo es el de contribuir eficazmente a un futuro de paz. La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida".

Asimismo dice el papa Francisco: "La familia es la fuente de toda fraternidad, y por eso es también el fundamento y el camino primordial para la paz, pues, por vocación, debería contagiar al mundo con su amor".

Si tenemos en cuenta los dichos de ambos se desprende que lo más importante en la familia es el amor, la escucha, los vínculos...la familia como fundamento de cualquier sociedad que se precie de tener cimientos con valores sólidos.

Ninguna familia es perfecta, pero cualquier situación se resuelve con un diálogo sano y profundo por parte de los padres a sus hijos y tiene que haber retos, límites que ordenen la conducta de quiénes están aprendiendo.

Parecemos anestesiados, como si la familia hubiese quedado congelada y no fuésemos capaces de hacer nada por reconstituirla.

Abramos los ojos porque estamos perdiendo mucho más de lo que imaginamos, nuestros hijos no son nuestros amigos, son nuestros hijos y necesitan un aprendizaje claro y preciso.

La familia trasciende todos los tiempos y debería estar cimentada en valores y no ser una familia modelo solo 2018, que nos roba la esperanza por la quietud y la indiferencia ante esta profunda crisis de la institución más valiosa de la humanidad.