Cuidar la salud y ver cómo producimos

Javier Souza Casadinho está a cargo de la cátedra de Extensión y Sociología Rurales, Facultad de Agronomía, en la UBA. Con sus alumnos debate todo el tiempo cómo convivir con este inconveniente que tiene nuestro país y se lo plantea: "tenemos que ver como compatibilizamos producir alimentos y el cuidado de la salud. Las dos cosas son importantes y tenemos que llegar a acuerdos políticos en cada zona y en cada país", dijo.

Explica que los trabajos de investigación que se han realizado en el área desde hace más de 25 años permiten afirmar que la reducción en la diversidad biológica cultivada y natural, junto al deterioro en la calidad biológica, química y física del suelo, ha determinado una alteración en los ciclos, flujos y relaciones naturales, aspecto que ha repercutido en el creciente uso de plaguicidas. Una utilización de tipo “calendario” que, sin atender a los umbrales de daño y con plaguicidas extremadamente tóxicos, ha generado resistencias específicas en los insectos y las hierbas, lo cual refuerza el ciclo de uso de los plaguicidas.

En otro tramo se preguntó: "¿la actividad agrícola es una actividad lícita? Sí. ¿Hay que tener buenos rendimientos? Sí. ¿El productor tiene que tener beneficios económicos? Sí. Entonces tenemos que pensar cuál tiene que ser ese beneficio, porque si pensamos que tiene que ser el máximo sin tener en cuenta a los bienes naturales de las personas o un beneficio que sea sustentable. Por ahí pasa la cuestión, y me parece que que no solamente tenemos que pensar con el bolsillo, sino más con el corazón y con el cerebro, y repensar las políticas públicas, los actores sociales para que todos nos podamos sentir parte de un proceso y de un problema. Tenemos que pensar desde la posición que cada uno tiene", destacó y añadió que "que las reglan vayan extendiendo los metros de fumigación es un avance. Pero hay que tener cuidado con la contaminación de las aguas, del aire, porque más allá de los 500 metros, los plaguicidas van a pasar. La gran duda es preguntarnos que hacemos en esos 500 metros y ahí yo creo que hay que reflexionar mucho acerca de cómo los productores pueden encarar otros sistemas productivos y cómo se pueden encarar producciones ecológicas en donde no se usen plaguicidas. Hay muchos distritos que están colaborando, como Lincoln, Junín, Marcos Paz, Bella Vista, San Genaro, donde el Municipio está apoyando a partir de políticas públicas que no es la plata solamente, sino en otros aspectos para que otros productores no sientan que no pueden hacer nada, sino estaríamos atentando en contra de la producción de alimentos".

Sousa dijo que en su materia, en la Universidad de Buenos Aires, han demostrado con sus alumnos que "se puede producir todo lo que queramos sin usar agroquímicos", y destacó los innumerables ejemplos.