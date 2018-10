Preocupa el aumento de violencia de género en las "edades bajas"

En la semana, la Asociación Civil Florentina, una organización de la sociedad civil que nació en 2012 para visibilizar la problemática de la violencia de género en la ciudad así como también contener a las víctimas, inauguró su sede luego de trabajar con tantos casos en la ciudad. Su Casa, ahora un punto de referencia, se ubica en avenida Santa Fe 1024, donde fortalecerá sus acciones, desde informar, asesorar o contener a la mujer golpeada hasta la realización de cursos y talleres.

Se sabe que desde hace años, los casos de violencia de género vienen en aumento, esto no es una novedad si escucha a sus referentes y si observa, además, lo que está pasando en toda la Argentina, en general. Pero existe un avance, preocupante, que hace prender las luces de alerta de Florentina en nuestra ciudad.

Los casos que han pasado por esta Casa van en ascenso y con un indicador que apunta a las mujeres menores. Las "edades bajas" como la llaman en la Asociación.

En este rango de edades los casos han crecido y destacan que cada son más las mujeres que se acercan con este inconveniente. "Hace un par de años atrás nosotras asesorábamos a mujeres de 30 o 40 años, mientras que desde hace 2 años a este parte, hemos tenido muchos casos de 20 años para arriba", dijo Soledad Comini, presidente de Florentina.

En tanto, desde que se abrió Florentina, "son muchísimas", dijo la referente, haciendo alusión a las adolescentes que son asesoradas por casos de abusos y relaciones que están sufriendo. "Por lo general, estas chicas vienen acompañadas por su grupo de amigos o amigas, ya que muchas veces no tienen el apoyo familiar que necesitan", dijo Comini, mostrando la preocupación de violencia en las edades adolescentes.

En relación al año pasado, registradas e informadas al IPEC de la provincia de Santa Fe durante el tercer cuatrimestre de 2017, se obtuvo el 97,6% de las edades con datos. Cabe destacar que RUVIM, incluye a las mujeres de todas las edades que por su condición de Género son Víctimas de alguna situación de violencia.

El mayor porcentaje de situaciones de violencia se registra entre los 20 y 39 años de edad de las víctimas sumando un 57% del total registrado, en el tercer cuatrimestre de 2017. En los casos correspondientes a menores de 13 años se registra un 8% donde niñas son víctimas de situaciones de violencia, y para las menores de 19 años de edad el número asciende a 17% de registros en el tercer cuatrimestre de 2017. Las víctimas de 40 años de edad o mayores representan el 26% de las víctimas registradas en el tercer cuatrimestre de 2017.



SEGUIMIENTO DEL TRABAJO

Sobre estos casos, Comini dijo que "existe un trabajo muy puntillozo sobre los noviazgos violentos", que son contados en la Casa y buscan remarcar qué es la violencia, que muchas veces es ignorada: "cuando empezamos a desandar los caminos nos encontramos con muchas cosas. La violencia es un delito, y no hablamos solamente del golpe físico, sino la psicológica, la económica, la sexual, simbólica... y entonces es ahí cuando se van abriendo las cabezas de todas", destacó la referente.

Por su parte, el grupo sigue, ya desde sus comienzos, en el acompañamiento de la víctima, que trata de escucharla sin juzgarla, en no dejarla sola, en acompañarla con la denuncia y todos los procesos legales, que derivan en una asistencia psicológica, que ayuda a empoderarla para poder salir de ese círculo vicioso y maligno. "Queremos que las mujeres salgan de esa vida y que empiecen a reconstruir los vínculos. El momento de violencia no es uno, sino que es un proceso en la vida de las víctimas. Hay que repensarse, perdonarse, reconstruirse porque las mujeres que hemos atravesado la violencia nos sentimos culpables. Tenemos que hacer un análisis de lo que nos pasó y no quedarnos en un espacio de víctimas porque ahí nos queda muy fácil. Nosotros como Asociación no estamos en espacio de beneficencia, sino en el de reconstrucción de derecho y de fortalecimiento de las mujeres", sostuvo al respecto.